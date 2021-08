Newsroom eleftherostypos.gr

Ανοιχτό φαίνεται ότι παραμένει το μέλλον του Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ αποχαιρέτησε την Μπαρτσελόνα και πλέον καλείται να πάρει τις αποφάσεις του για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα υπογράψει στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Οπαδοί της ομάδας είχαν οργανώσει υποδοχή για τον 34χρονο άσο. Κάποιοι στο αεροδρόμιο και άλλοι έξω από το «Παρκ ντε Πρενς». Ωστόσο, όπως φαίνεται, θα πρέπει να δείξουν περισσότερη υπομονή.

«Δεν υπάρχει συμφωνία Μέσι με Παρί. Ο Αργεντινός δεν θα έρθει απόψε στο Παρίσι», αναφέρει ο έγκυρος δημοσιογράφος του «RMC», Λοΐκ Τανζί, σε ανάρτησή του.

Ενώ κανείς δεν γνωρίζει πότε θα αφιχθεί στη γαλλική πρωτεύουσα ο Αργεντινός, με την ”Equipe” να γράφει ότι αυτό δεν αναμένεται σήμερα (09/08) και άλλους δημοσιογράφους να ισχυρίζονται πως βρίσκεται ήδη εκεί και περνάει από ιατρικές εξετάσεις, οι οπαδοί της Πάρι έχουν προκαλέσει κιόλας χαμό!

Εκατοντάδες φίλοι των πρωτευουσιάνων, αλλά δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ, έχουν μαζευτεί έξω από το «Παρκ ντε Πρενς», όπως και στο αεροδρόμιο του Παρισιού, περιμένοντας τον Μέσι, παρότι η άφιξή του παραμένει μυστήριο!

Την ίδια στιγμή, δε, ο Λιονέλ Μέσι εμφανίστηκε με το μαγιό στη βίλα του στη Βαρκελώνη!

🇦🇷 Lionel Messi has been spotted at his house in Barcelona – after rumours emerged that he was already on his way to Paris to sign for PSG. pic.twitter.com/gVMqUt2caz

— Football Daily (@footballdaily) August 9, 2021