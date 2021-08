Λιονέλ Μέσι: Αντίο με δάκρυα στην Μπαρτσελόνα [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Μπροστά στα 35 τρόπαια που κατέκτησε με την Μπαρτσελόνα ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτησε μέσα σε δάκρυα την ομάδα που τον ανέδειξε και του έδωσε τη δυνατότητα να κατακτήσει όλους τους διαθέσιμους τίτλους σε συλλογικό επίπεδο.

Η αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι από την Μπαρτσελόνα είναι επίσημο γεγονός, με τον Αργεντινό να ξεσπά σε κλάματα εμφανώς συγκινημένος πριν καν ξεκινήσει η συνέντευξη Τύπου με την οποία θα αποχαιρετίσει το «σπίτι» του τα τελευταία 21 χρόνια.

Messi can’t believe it’s coming to an end 😢

(via @FlorentTorchut)pic.twitter.com/pC9e7jtGz7

— ESPN FC (@ESPNFC) August 8, 2021