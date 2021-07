Newsroom eleftherostypos.gr

Ολυμπιακοί Αγώνες: Ανοιξε και επισήμως η αυλαία των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, με τον Αυτοκράτορα της Ιαπωνίας Ναρουχίτο να κηρύσσει, μετά από πρόσκληση του προέδρου της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, την έναρξη των Αγώνων της 32ης σύγχρονης Ολυμπιάδας.

Ακολούθησε η είσοδος της Ολυμπιακής σημαίας, την οποία μετέφεραν έξι αθλητές: ένας από κάθε μία εκ των πέντε ηπείρων, καθώς και ένας εκπρόσωπος της Ολυμπιακής Ομάδας Προσφύγων της ΔΟΕ. Οι αθλητές αυτοί ήταν οι εξής:

ΑΣΙΑ: Κέντο Μομότα (Ιαπωνία/Μπάντμιντον)

ΩΚΕΑΝΙΑ: Ελενα Γκαλιάμποβιτς (Αυστραλία/Σκοποβολή)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: Σιρίλ Τσάτσετ (Αρση Βαρών)

ΑΜΕΡΙΚΗ: Πάουλα Παρέτο (Αργεντινή/Τζούντο)

ΑΦΡΙΚΗ: Μεχντί Εσαντίκ (Μαρόκο/Τρίαθλο)

ΕΥΡΩΠΗ: Πάολα Ογκέτσι Εγκόνου (Ιταλία/Βόλεϊ)

Οι έξι αθλητές παρέδωσαν τη σημαία σε εργαζόμενους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της καθημερινής μάχης κατά του κορονοϊού και ακολούθησε η έπαρση της σημαίας με τους πέντε κύκλους, υπό τους ήχους του Ολυμπιακού Ύμνου, που συνέθεσε ο Σπύρος Σαμαράς, σε ποίηση του Κωστή Παλαμά. Τον Ύμνο τραγούδησε χορωδία μαθητών από το Τόκιο και τη Φουκουσίμα.

Η Ναόμι Οσάκα τελευταία λαμπαδηδρόμος

Από τα χέρια της Ναόμι Οσάκα, άναψε ο Βωμός στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο. Η πρωταθλήτρια του τένις ήταν η τελευταία λαμπαδηδρόμος και από τα δικά της χέρια η Ολυμπιακή Φλόγα, που ξεκίνησε το ταξίδι της πριν περίπου ενάμιση χρόνο από την Αρχαία Ολυμπία, άναψε το Βωμό που θα καίει για όλη τη διάρκεια των Αγώνων, ως την Κυριακή 8/8.

Η Φλόγα εισήλθε στο Ολυμπιακό Στάδιο στα χέρια δύο Ολυμπιονικών, του Τανταχίρο Νομούρα (χρυσό μετάλλιο στο τζούντο στους Αγώνες του 1996, του 2000 και του 2004) και της Σαόρι Γιοσίντα (τρία χρυσά μετάλλια στην πάλη, το 2004, το 2008 και το 2012, καθώς και ένα ασημένιο το 2016). Εκείνοι την παρέδωσαν σε τρεις θρύλους του ιαπωνικού μπέιζμπολ, τον Σιγκέο Ναγκασίμα, τον Σανταχάρου Οχ και τον Χιντέκι Ματσούι, κι από κει η Φλόγα πέρασε στα χέρια ενός γιατρού και μίας νοσοκόμας, σε μία συμβολική κίνηση ευγνωμοσύνης προς τους ανθρώπους που έδωσαν τη μάχη κατά της πανδημίας. Ακολούθησε η Γουακάκο Τσουτσίντα, μία αθλήτρια που αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στους Παραολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν στο Τόκιο τον επόμενο μήνα.

Η Τσουτσίντα μετέφερε τη Φλόγα στο κέντρο του Ολυμπιακού Σταδίου, όπου την παρέλαβαν έξι παιδιά προερχόμενα από τις Περιφέρειες Ιουάτε, Μιγιάγκι και Φουκουσίμα. Είναι οι περιοχές που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι που ακολούθησε το 2011. Τα παιδιά κράτησαν για λίγο το καθένα την Ολυμπιακή Φλόγα και την παρέδωσαν στη Ναόμι Οσάκα, ίσως την πλέον αναγνωρίσιμη παγκοσμίως αθλήτρια της Ιαπωνίας. Η 23χρονη τενίστρια ανέβηκε αργά-αργά τα σκαλιά προς τον Βωμό, ο οποίος αποκαλύφθηκε μέσα από μία σφαίρα, και μεταλαμπάδευσε το φως της Ιερής Φλόγας, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη των πιο παράξενων Ολυμπιακών Αγώνων της ιστορίας.

Πετρούνιας: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή», Κορακάκη: « Ήταν ένα μοναδικό συναίσθημα»

Οι Σημαιοφόροι της Ελλάδας στην Τελετή Εναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, Αννα Κορακάκη και Λευτέρης Πετρούνιας μίλησαν για την τιμή να κρατήσουν την ελληνική σημαία μπαίνοντας πρώτοι στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο.

Λευτέρης Πετρούνιας: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για έναν αθλητή, αυτό που ονειρεύεται από μικρό παιδί, να βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες δηλαδή και να μπει πρώτος στο Στάδιο κρατώντας την ελληνική σημαία και επίσης μαζί με μία αθλήτρια, την τρομερή Αννα Κορακάκη σε κάτι καινούργιο για τον παγκόσμιο αθλητισμό με τεράστιο συμβολισμό. Αισθάνομαι υπερήφανος και ελπίζω να φανώ αντάξιος αυτής της σημαίας που με τόσο πάθος κράτησα, να φανώ αντάξιος με τα αποτελέσματα μου

Αννα Κορακάκη: Ηταν ένα μοναδικό συναίσθημα και το μόνο δυσάρεστο ήταν ότι μπήκαμε σε ένα άδειο στάδιο χωρίς θεατές, ωστόσο κατανοούμε ότι αυτό ήταν για το καλό όλων. Χαρήκαμε πάρα πολύ που ήμασταν ασφαλείς και ελπίζω στην Ελλάδα όλοι να το απόλαυσαν όσο και εμείς και να ένιωσαν την ίδια υπερηφάνεια.

Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι Ιάπωνες μας συγκίνησαν σε ένα άδειο από κόσμο στάδιο

Οι διοργανωτές αναγκάστηκαν να κάνουν το πρωτοφανές βήμα της διεξαγωγής των Αγώνων χωρίς θεατές, καθώς τα κρούσματα παρουσιάζουν έξαρση.

Έχοντας το πνεύμα της ιαπωνικής παράδοσης, παρουσίασαν ξύλινα Ολυμπιακά δαχτυλίδια, συνδέοντας έτσι το παρόν με το παρελθόν, τους Αγώνες του 2020 με εκείνους του 1964. Οι διοργανωτές αναγκάστηκαν να κάνουν το πρωτοφανές βήμα της διεξαγωγής των Αγώνων χωρίς θεατές, καθώς τα κρούσματα κορωνοϊού παρουσιάζουν έξαρση.

Δείτε την Τελετή Έναρξης:

Ανεξάρτητα, σηματοδοτεί την ενότητα του κόσμου, ένα μήνυμα Ειρήνης, αλληλεγγύης και ελπίδας, που θα μεταφερθεί σε ένα κοινό εκατοντάδων εκατομμυρίων σε όλο τον κόσμο που παρακολουθούν την έναρξη της μεγαλύτερης παράστασης στον αθλητισμό, μέσα από τις τηλεοράσεις του.

The time has finally arrived. The athletes have overcome many obstacles to reach this moment. Even when things were hard, they never gave up on their dream. Now, the @Tokyo2020 #OpeningCeremony begins…#StrongerTogether | #Olympics pic.twitter.com/GpmB5fLqk6 — Olympics (@Olympics) July 23, 2021

Το εναρκτήριο βίντεο που παρουσιάστηκε στο στάδιο ανακεφαλαίωσε την πορεία της Ιαπωνίας στους Αγώνες και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε ο κόσμος, από την επιλογή της Ιαπωνικής πρωτεύουσας ως οικοδέσποινας στις 8 Σεπτεμβρίου 2013.

Έδειξε πώς το 2020 χτύπησε ο κορονοϊός, με περιορισμούς που ανάγκασαν την άνευ προηγουμένου αναβολή μόνο τέσσερις μήνες πριν από την έναρξη των Αγώνων, ξεκινώντας μια περίοδο αβεβαιότητας και προετοιμασίες απομονωμένες για τους αθλητές.

Κάποιοι από αυτούς αναμένεται να χρησιμοποιήσουν την τελετή για να κάνουν δηλώσεις για την ισότητα και τη δικαιοσύνη, ενώ πολλά έθνη θα εκπροσωπούνται από έναν άνδρα και μια γυναίκα αφού οι διοργανωτές αλλάξουν τους κανόνες τους για να επιτρέψουν σε δύο σημαιοφόρους.

Η Ιαπωνία είχε επικαλεστεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες ως ηχώ των Αγώνων του 1964, οι οποίοι σηματοδότησαν η επιστροφή της χώρας στην παγκόσμια σκηνή μετά την καταστροφική ήττα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, αλλά αυτή τη φορά δείχνει την ανάκαμψή της από τον σεισμό, το τσουνάμι και την πυρηνική κρίση του 2011.

Λίγο πριν από τα πυροτεχνήματα, το εναρκτήριο βίντεο μετατράπηκε σε ζωντανή λήψη δράσης του σταδίου όπου μια μοναχική αθλήτρια έβαλε το χέρι της στο έδαφος πάνω από ένα σπόρο.

Στη συνέχεια σηκώθηκε αργά με τη σκιά της να απλώνεται σε σχήμα φυτού που ανθίζει, υπογραμμίζοντας το θέμα της αναγέννησης των Αγώνων μετά την πανδημία, καθώς και την ανοικοδόμηση της Ιαπωνίας μετά τις καταστροφές του 2011.

Η τελετή έναρξης γίνεται χωρίς τη συνήθη μαζική χορογραφία, τεράστια στηρίγματα σχήματα από χορευτές, ηθοποιούς και φώτα που σχετίζονται με παλιές γιορτές.

Ένας πολύ μικρότερος αριθμός αθλητών θα προχωρήσει στην παρέλαση των ομάδων, με πολλούς να σχεδιάζουν να πετάξουν λίγο πριν από τους Αγώνες τους και να φύγουν λίγο μετά για να αποφύγουν μόλυνση Covisd-19.

Συμμετέχουν μόνο 15 παγκόσμιοι ηγέτες, μαζί με τον Ιάπωνα αυτοκράτορα Ναρουχίτο, ο οποίος θα ανοίξει επίσημα τους Αγώνες όπως έκανε ο παππούς του Χιροχίτο το 1964. Μαζί το πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Τζίλ Μπάιντεν.

Η τελετή χαρακτηρίζεται από απουσίες υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Αμπε, ενώ ορισμένοι κορυφαίοι χορηγοί και οικονομικοί ηγέτες έμειναν επίσης εκτός.

Μόνο το ένα τρίτο του έθνους είχε ακόμη και μία δόση εμβολίων, προκαλώντας ανησυχίες ότι οι Αγώνες θα μπορούσαν να γίνουν μια εκδήλωση σούπερ-διάδοσης. Περισσότερα από 100 άτομα που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς έχουν ήδη εξεταστεί θετικά.

Ολυμπιακοί αγώνες: Είσοδος των ομάδων και η παρέλαση των αθλητών

Ξεκίνησε η παρέλαση των αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Πρώτη στη σκηνή του Εθνικού σταδίου του Τόκιο, μπήκε – όπως παραδοσιακά συμβαίνει – η Ελλάδα, έχοντας σημαιοφόρους τους Ολυμπιονίκες Αννα Κορακάκη και Λευτέρη Πετρούνια.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, όπως είναι ήδη γνωστό, άλλαξε τους κανόνες και ζήτησε από κάθε έθνος να επιλέξει δύο σημαιοφόρους, σε μια προσπάθεια να υποστηρίξει την ισότητα των φύλων στους Αγώνες του Τόκιο.

Πίσω από την Ελλάδα, μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά ακολούθησε η ομάδα των Προσφύγων και στη συνέχεια η παρέλαση συνεχίζεται με βάση τα ονόματα των χωρών στην ιαπωνική γλώσσα, προτού ολοκληρώσει η Ιαπωνία, πριν από την οποία θα εμφανιστούν ΗΠΑ και Γαλλία, οι χώρες που θα υποδεχθούν τους δύο επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.

It is time for the #Tokyo2020 Parade of Athletes 👋 As is custom, Greece🇬🇷 are the first nation to enter the Olympic Stadium at the #OpeningCeremony #UnitedByEmotion | #StrongerTogether | #Olympics pic.twitter.com/U09CCsCwtY — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 23, 2021

The Parade of Athletes begins! 🌏 The first athletes to enter the stadium are from Greece, the historical home of the Olympic Games. #GRE@HellenicOlympic | #OpeningCeremony | #Tokyo2020 | #StrongerTogether pic.twitter.com/DoueNijuQx — Olympics (@Olympics) July 23, 2021

View this post on Instagram A post shared by Hellenic Olympic Committee (@hellenic_olympic_committee)

Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι ελληνικές συμμετοχές της 2ης ημέρας

Γεμάτη δράση για τους Έλληνες αθλητές είναι η αυριανή (Σάββατο, 24/07) δεύτερη ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Στην ποδηλασία δρόμου ρίχνεται στη «μάχη» ο Πολυχρόνης Τζωρτζάκης (05:00), ενώ λίγο νωρίτερα ξεκινούν τη δική τους προσπάθεια στην κωπηλασία οι Χριστίνα Μπούρμπου και Μαρία Κυρίδου, στην πρώτη προκριματική σειρά της δίκωπου γυναικών (03:20).

Στην ενόργανη γυμναστική ο Λευτέρης Πετρούνιας αρχίζει στις 08:30 την προσπάθειά του στον προκριματικό των ανδρών, ενώ η Μαρία Σάκκαρη δίνει τον πρώτο αγώνα της στο μονό γυναικών του τένις κόντρα στην Ανέτ Κονταβέιτ από την Εσθονία. Στο πινγκ πονγκ ο Παναγιώτης Γκιώνης “μπαίνει” στον προκριματικό γύρο του μονού ανδρών, αντιμετωπίζοντας στις 09:00 τον Σέρβο Ζολτ Πέτο, ενώ στην κολύμβηση ξεκινούν τους δικούς τους προκριματικούς ο Απόστολος Παπαστάμος στα 400μ. μικτής ατομικής ανδρών (μετέχει στην 3η προκριματική σειρά, στις 13:13) και η Άννα Ντουντουνάκη στα 100μ. πεταλούδα γυναικών («πέφτει» στην 5η προκριματική σειρά, στις 13:35).

Κολύμβηση

Διάρκεια αγώνων: 13:00 – 15:30

400μ. μικτή ατομική ανδρών: Προκριματικές σειρές – Απόστολος Παπαστάμος

100μ. πεταλούδα γυναικών: Προκριματικές σειρές – Άννα Ντουντουνάκη

Ενόργανη Γυμναστική

Διάρκεια αγώνων: 08:30 – 10:00

Προκριματικός ανδρών – Λευτέρης Πετρούνιας

Τένις

Διάρκεια αγώνων: 5:00 – 14:00

Πρώτος γύρος μονό γυναικών – Μαρία Σάκκαρη

Κωπηλασία

Διάρκεια αγώνων: 02:30 – 04:30

Δίκωπος γυναικών: Προκριματικές σειρές – Χριστίνα Μπούρμπου – Μαρία Κυρίδου

Ποδηλασία δρόμου

Διάρκεια αγώνα: 05:00 – 12:15

Αγώνας ανδρών – Πολυχρόνης Τζωρτζάκης

Πινγκ Πονγκ

Διάρκεια αγώνων: 08:15 – 11:15

Μονό ανδρών: Πρώτος γύρος – Παναγιώτης Γκιώνης

Δείτε το φωτογραφικό άλμπουμ της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων Τόκιο 2021

Welcome to #Tokyo2020, People’s Republic of China 🇨🇳 In just over six months’ time, the world will come together again for the @Beijing2022 Winter Olympic Games!#OpeningCeremony | #StrongerTogether pic.twitter.com/VDqHsUHDz9 — Olympics (@Olympics) July 23, 2021

Their country has just been chosen to host the 2032 Olympic Games! Welcome to the Australian team. #AUS#OpeningCeremony | @AUSOlympicTeam pic.twitter.com/AbIB98I2Iv — Olympics (@Olympics) July 23, 2021

They’re here and they’re representing over 1 BILLION people! #IND Proudly carrying the flag are Olympic boxing medallist Mary Kom and hockey star Manpreet Singh for @WeAreTeamIndia.#StrongerTogether #OpeningCeremony pic.twitter.com/XpNbvd00oH — Olympics (@Olympics) July 23, 2021

For the second time in its history, the Olympic Games welcome the IOC Refugee Olympic Team!❤️ Leading the delegation into the stadium are the flagbearers, swimmer @YusraMardini and marathon runner Tachlowini Gabriyesos.#StrongerTogether #OpeningCeremony #EoR @RefugeesOlympic pic.twitter.com/ftVl2Kzd4H — Olympics (@Olympics) July 23, 2021

Apart, but not alone. With the emergence of COVID-19, many athletes had to train for this moment in isolation. But they were always connected by their hope and shared passion. ❤️#StrongerTogether #OpeningCeremony pic.twitter.com/7teAvhljXe — Olympics (@Olympics) July 23, 2021

This is not the first time we’ve seen ‘Imagine’ featured at an #OpeningCeremony of an Olympic Games. Take a trip down memory lane… 🕊️#StrongerTogether #Tokyo2020 pic.twitter.com/MjNKYLG6UM — Olympics (@Olympics) July 23, 2021

The Olympic Flag is carried into the stadium by six athletes who have given their time and talent to serve as essential workers in their local communities. Thank you. 🙏#StrongerTogether #OpeningCeremony pic.twitter.com/DVPFptksXU — Olympics (@Olympics) July 23, 2021

Building a peaceful and better world through sport 🕊️ Paper doves rain from the sky at the #Tokyo2020 #OpeningCeremony. #StrongerTogether pic.twitter.com/l2et6zY2lE — Olympics (@Olympics) July 23, 2021

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Ακολουθήστε το EleftherosTypos.gr σε Instagram, Facebook και Twitter