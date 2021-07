Newsroom eleftherostypos.gr

Ολυμπιακοί Αγώνες: Μία διαφορετική Τελετή Έναρξης, ετοιμάζουν για αύριο (23/7, 14:00 ώρα Ελλάδας) οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.

Η πανδημία του κορονοϊού, που οδήγησε στην αναβολή για έναν χρόνο της κορυφαίας διοργάνωσης κι εξακολουθεί να πλήττει την ανθρωπότητα και φυσικά την Ιαπωνία, έχει υποχρεώσει τους ιθύνοντες να περιορίσουν το θέαμα και τις θεματικές ενότητες στην Τελετή Έναρξης.

Οι σχετικές προετοιμασίες, βρίσκονται στο τελικό στάδιο και το βέβαιο είναι, πως η Τελετή Έναρξης θα διεξαχθεί παρουσία μόλις μερικών εκατοντάδων αξιωματούχων και «υψηλών» προσκεκλημένων. Στην καθιερωμένη παρέλαση και στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων, θα συμμετάσχουν περίπου 6.000 αθλητές από τους σχεδόν 10.000 που θ΄ αγωνισθούν στο Τόκιο, ενώ γενικότερα η ατμόσφαιρα θα είναι πιο «συγκρατημένη» και «μετριοπαθής» σε σχέση με ότι συνέβαινε στο παρελθόν.

On the ground: Can hear music rehearsal happening now inside #Tokyo2020 Olympic Stadium… Opening ceremony perhaps? pic.twitter.com/I2ijMIumNq

Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι διοργανωτές, θα είναι μία τελετή προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα και σε κάθε περίπτωση «απλούστερη και πιο νηφάλια» από τις προηγούμενες διοργανώσεις, προκειμένου να μείνουν «συντονισμένοι με την κατάσταση της υγείας» και να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του κορονοϊού.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι διοργανωτές θέλουν την Τελετή Έναρξης, ως μια στιγμή «ενσυναίσθησης» για να εκφράσουν την «ευγνωμοσύνη» και τον «θαυμασμό» του κόσμου του αθλητισμού, για όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει, στην καταπολέμηση της πανδημίας, που έχει σκοτώσει τέσσερα εκατομμύρια ανθρώπους από το τέλος του 2019.

Ένα μέρος της τελετής θα είναι αφιερωμένο στα θύματα του σεισμού και του τσουνάμι του 2011 που οδήγησαν στην πυρηνική καταστροφή της Φουκουσίμα και άφησαν πίσω τους, σχεδόν 18.500 νεκρούς.

明後日23日の東京五輪の開会式前に東京上空を飛ぶ、ブルーインパルスが予行演習!

Rehearsal of Blue Impulse, will fly over Tokyo on Friday for the opening ceremony of the Tokyo Olympics.#Blueimpulse #Tokyo2020 #航空自衛隊#松島基地#ブルーインパルス pic.twitter.com/m2t9tG53Ac

