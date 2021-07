ΝΒΑ: Μία νίκη μακριά από το πρωτάθλημα οι Μπακς του Αντετοκούνμπο

Newsroom eleftherostypos.gr

ΝΒΑ: Πραγματοποιώντας μεγάλη εμφάνιση το Μιλγουόκι νίκησε εκτός έδρας το Φοίνιξ με 123-119 στο Game 5 και απέκτησε προβάδισμα με 3-2 στη σειρά των τελικών.

Σε έναν αγώνα για γερά νεύρα οι Μπακς ευτύχησαν να έχουν σε μεγάλη μέρα την τριπλέτα Αντετοκούνμπο, Μίντλετον, Χόλιντεϊ που σημείωσε 88 πόντους και υπέγραψε τη νίκη.

Ο πέμπτος τελικός δεν ξεκίνησε ιδανικά για την ομάδα του Μπουντενχόλζερ, καθώς βρέθηκε πίσω στο σκορ με 37-21 στο πρώτο δεκάλεπτο. Στη συνέχεια, όμως, οι Μπακς έπαιξαν πιο σκληρή άμυνα. Μείωσαν στο ημίχρονο σε τρεις πόντους, ενώ στην τρίτη περίοδο είχαν περάσει μπροστά με 10.

Η φάση του αγώνα πάντως έγινε λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Οι Σανς ήταν ένα πόντο πίσω στο σκορ (119-120) και είχαν την κατοχή. Ο Χόλιντέι, όμως, έκλεψε την μπάλα από τον Μπούκερ πάσαρε στον Giannis, ο οποίος κάρφωσε και κλείδωσε τη νίκη.

Οι Μπακς τα ξημερώματα της Τετάρτης στην έδρα τους θα προσπαθήσουν να γράψουν ιστορία και να κατακτήσουν το δεύτερο πρωτάθλημα για το Μιλγουόκι.

