Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας και το ιστορικό αθλητικό σωματείο ΆΡΗΣ Νίκαιας διοργανώνουν διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Παιδικός αθλητισμός: Η προστασία των παιδιών, ο ρόλος των αθλητικών οργανισμών».

Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021

16.00-18.00

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω Zoom. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή εδώ: https://bit.ly/3hwMEuc

Στο τέλος της εκδήλωσης δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Νίκος Δελαγραμμάτικας.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:

Δημήτρης Παπανικολάου | Πρώην Διεθνής Καλαθοσφαιριστής

Κωνσταντίνος Γεωργιάδης | Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Επίτιμος Κοσμήτορας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας

Δημήτριος Πετρούνιας | Ψυχοεκπαιδευτής BSc-MSc

Τίνια Απέργη, Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας | Σωματείο Ελίζα

Γιώργος Κουλούρης, Χειριστής έργου ACTIVE | ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας

Οι θεματικές της εκδήλωσης είναι:

Τρόποι αντιμετώπισης της βίας με θύματα παιδιά στον αθλητισμό

Η πρόληψη της παιδικής κακοποίησης στον αθλητισμό

Ο ρόλος των γονέων στην προστασία των παιδιών στον αθλητισμό

Διασφάλιση ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό για τα παιδιά

Η συμβολή της Ολυμπιακής Παιδείας στην αντιμετώπιση της βίας

Η εκδήλωση απευθύνεται σε:

Επαγγελματίες του χώρου του Αθλητισμού και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων

Εκπαιδευτικό προσωπικό και επαγγελματίες που εργάζονται σε σχολεία, οργανισμούς νέων

Γονείς

Δημοσιογράφους

Ευρύ κοινό

Η ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ”ACTIVE: Focus on Children; Strengthening Policies in Sports and Leisure ACTIVities”, το οποίο στοχεύει στην πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στον παιδικό αθλητισμό.

