Euro 2020: Ντου οπαδών της Αγγλίας στο Γουέμπλεϊ

Εuro 202ο: Δεκάδες οπαδοί χωρίς εισιτήριο επιχείρησαν μαζικό «ντου» και κατάφεραν να μπουν στο Γουέμπλεϊ σπάζοντας με χαρακτηριστική ευκολία τον κλοιό των σεκιούριτι.

Όπως φαίνεται και στα βίντεο, ο μεγάλος όγκος των εισβολέων έτρεξε προς τις σκάλες που οδηγούν στις θύρες του γηπέδου, προκαλώντας την κινητοποίηση των έφιππων αστυνόμων στο σημείο.

We witnessed this and I stepped away just in time. If this is even crossing your mind, don’t. You don’t get far. Please don’t ruin it for everyone at Wembley. pic.twitter.com/CoNx4U4CHb

Not sure what these idiots are thinking here, to be honest.

Why do this? You won’t be getting in, and you’re ruining a day which could be very, very special #eng pic.twitter.com/eER4Q1Onjo

— Luke Hatfield (@LHatfield_Star) July 11, 2021