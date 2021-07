Newsroom eleftherostypos.gr

Euro 2020: Δεν υπήρχε παράβαση στο πέναλτι που δόθηκε στην Αγγλία σύμφωνα με τον Ζοσέ Μουρίνιο.Ο Πορτογάλος προπονητής δήλωσε απογοητευμένος από την υπόδειξη παράβασης που άνοιεξ το δρόμο για την πρόκριση των Άγγλων, τονίζοντας όμως, ότι τα «τρία λιοντάρια» δίκαια βρίσκονται στον τελικό.

«Δεν ήταν πέναλτι. Κέρδισε η καλύτερη ομάδα, η Αγγλία άξιζε τη νίκη, ήταν φανταστική. Αλλά δεν ήταν πέναλτι. Ειδικά σε αυτό το επίπεδο, στον ημιτελικό ενός Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Δεν καταλαβαίνω την απόφαση και δεν καταλαβαίνω ακόμα περισσότερο γιατί το VAR δεν ανέτρεψε αυτή την απόφαση. Ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου είμαι χαρούμενος που κέρδισε η Αγγλία. Επίσης, ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου είμαι απογοητευμένος που δόθηκε αυτό το πέναλτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο:

“It was NEVER a penalty!” ❌

“Especially at this level, the semi-final of a Euro. I don’t understand the decision.”

José Mourinho says England should NOT have been given their penalty v Denmark. pic.twitter.com/MKiEYk6K12

— talkSPORT (@talkSPORT) July 7, 2021