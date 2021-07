Newsroom eleftherostypos.gr

Basketball Champions League: Η ΑΕΚ ήταν η τυχερή, εκμεταλλευόμενη και το γεγονός ότι ήταν στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, στην κλήρωση για τη regular season του νέου Basketball Champions League. Αντίθετα, ΠΑΟΚ και Λαύριο θα έχουν πιο δύσκολο έργο.

Η ΑΕΚ στον τέταρτο όμιλο έχει αντιπάλους την Φάλκο (Ουγγαρία), τη Ρίγα (Λετονία) και μία ομάδα από τα προκριματικά.

Ο ΠΑΟΚ στον πέμπτο όμιλο θα αντιμετωπίσει Νίμπουρκ (Τσεχία), Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) και Ιγκοκέα (Βοσνία).

Το Λαύριο, που θα έχει έδρα το ΣΕΦ, στον τρίτο όμιλο θα βρει μπροστά του Νίζνι (Ρωσία), Ντιζόν (Γαλλία) και τη Μάλαγα (Ισπανία) του Φώτη Κατσικάρη.

Το Περιστέρι εφόσον περάσει από τα προκριματικά θα μπει στον έβδομο όμιλο με Χάποελ Χολόν (Ισραήλ), Μπρίντιζι (Ιταλία) και Νταρουσάφακα (Τουρκία).

Η κανονική περίοδος θα αρχίσει στις 4 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά οι όμιλοι:

1ος Όμιλος: Τενερίφη (Ισπανία), Σάσαρι (Ιταλία), Λούντβιγκσμπουργκ (Γερμανία), Νικητής 4ου προκριματικού

2ος Όμιλος: Χάποελ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ), Καρσίγιακα (Τουρκία), Μανρέσα (Ισπανία), Σταλ Όστροβ (Πολωνία)

3ος Όμιλος: Νίζνι (Ρωσία), Ντιζόν (Γαλλία), Μάλαγα (Ισπανία), Λαύριο (Ελλάδα)

4ος Όμιλος: ΑΕΚ (Ελλάδα), Φάλκο (Ουγγαρία), Ρίγα (Λετονία), Νικητής 2ου προκριματικού (Μία εκ των Τρεβίζο από Ιταλία, Λόντον Λάιονς από Αγγλία, Μπάκεν Μπέαρς από Δανία, Λάιντεν από Ολλανδία, Μονς από Βέλγιο και Τσμόκι Μινσκ από Λευκορωσία).

5ος Όμιλος: Νίμπουρκ (Τσεχία), Γαλατάσαραϊ (Τουρκία), ΠΑΟΚ (Ελλάδα), Ιγκοκέα (Βοσνία)

6ος Όμιλος: Στρασμπούρ (Γαλλία), Οστάνδη (Βέλγιο), Τόφας Μπούρσα (Τουρκία), Νικητής 3ου προκριματικού

7ος Όμιλος: Χάποελ Χολόν (Ισραήλ), Μπρίντιζι (Ιταλία), Νταρουσάφακα (Τουρκία), Νικητής 1ου προκριματικού (συμμετέχει το Περιστέρι)

8ος Όμιλος: Μπούργος (Ισπανία), Μπεσίκτας (Τουρκία), Ρίτας Βίλνιους (Λιθουανία), Όλντενμπουργκ (Γερμανία)

Αναλυτικά το format:

Πρώτη φάση ομίλων και play-in/Οκτώβριος-Δεκέμβριος: 32 ομάδες που χωρίζονται σε 8 γκρουπ των 4. Οι πρώτοι κάθε ομίλου προκρίνονται απευθείας στους «16», ενώ οι δεύτεροι και οι τρίτοι κάθε ομίλου θα αγωνιστούν σε play-in τουρνουά για μια θέση στην επόμενη φάση.

Tα play-in θα κριθούν σε σειρά best-of-three τον Ιανουάριο με 8 ομάδες να παίρνουν τη πρόκριση για τον επόμενο γύρο.

Top-16: Οι 16 ομάδες χωρίζονται σε 4 ομίλους των 4 ομάδων ο καθένας, με τα ματς να διεξάγονται από Γενάρη μέχρι Μάρτη το 2022. Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου προκρίνονται στην οκτάδα του BCL.

Προημιτελικά: Στη φάση των «8» η πρόκριση θα κριθεί σε σειρά best of three και οι 4 νικητές θα δώσουν το παρών στο Final Four.

Final Four: Τον Μάιο σε μία πόλη που θα επιλεχθεί θα διεξαχθεί το φετινό Final Four του BCL με ημιτελικούς την Παρασκευή και τον μεγάλο τελικό την Κυριακή.

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Ακολουθήστε το EleftherosTypos.gr σε Instagram, Facebook και Twitter