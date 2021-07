Newsroom eleftherostypos.gr

Euro 2020: Ώρα για ημιτελικά!

Το βράδυ της Τρίτης (6/7, 22:00, ANT1) οι Ιταλία και Ισπανία κάνουν την αρχή, μπαίνοντας στη μάχη των «4» του Euro 2020.

Με το παιχνίδι να διεξάγεται στο «Γουέμπλεϊ» της Αγγλίας, με τυπικά γηπεδούχο την πρώτη και τη μεγάλη νικήτρια να αντιμετωπίζει την Κυριακή (11/7) στο ίδιο γήπεδο την αντίστοιχη του Αγγλία-Δανία (7/7, 22:00).

Η Ιταλία έφτασε έως τα ημιτελικά τερματίζοντας στην πρώτη θέση του Group A (3/3 νίκες) και αποκλείοντας τις Αυστρία (2-1 στην παράταση, 0-0 η κανονική διάρκεια) και Βέλγιο (1-2) στους «16» και στους «8», αντίστοιχα. Στο τελευταίο της παιχνίδι πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων χάρη στα υπέροχα γκολ των Μπαρέλα (31′) και Ινσίνιε (44′). Εάν και είδε τον Λουκάκου να μειώνει στο σκορ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους με εκτέλεση πέναλτι, κατάφερε να φτάσει στη νίκη-πρόκριση και να διεκδικεί απόψε την τέταρτη παρουσία της σε τελικό της διοργάνωσης (έφτασε στην κατάκτηση το 1968).

Από την άλλη, η Ισπανία προκρίθηκε στους «16» ως δεύτερη του Group E (1N-2I). Με την πεντάρα (0-5) επί της Σλοβακίας να διασκεδάζει σαφώς τις κακές εντυπώσεις που άφησε τις δύο πρώτες αγωνιστικές με τις Σουηδία (0-0) και Πολωνία (1-1).

Στα νοκ άουτ απέκλεισε αρχικά -μετά από μια επική ματσάρα (3-5 στην παράταση, 3-3 η κανονική διάρκεια)- την Κροατία. Για να επιστρέψει στις μέτριες εμφανίσεις στον προημιτελικό με την Ελβετία. Προηγήθηκε στο 8′ με το σουτ του Άλμπα, το οποίο κόντραρε στον Ζακάρια και δεν μπόρεσε να απαντήσει σε κανένα σημείο της κανονικής διάρκειας (1-1) και της παράτασης (1-1) στο γκολ ισοφάρισης του Σακίρι, παρότι αγωνιζόταν με παίκτη από το 77′, λόγω της αποβολής του Φρόιλερ. Με την αναμέτρηση να οδηγείται στη διαδικασία των πέναλτι , όπου αναδείχθηκε νικήτρια η «Φούρια Ρόχα» με 3-1. Να σημειωθεί ότι η ομάδα το Λουίς Ενρίκε θα διεκδικήσει την πρόκρισή στο τελικό ενός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για πέμπτη φορά στην ιστορία της (το σήκωσε το 1964, το 2008 και το 2012).

Στο αγωνιστικό κομμάτι ο τεχνικός της Ιταλίας, Ρομπέρτο Μαντσίνι, έχει ένα, αλλά σημαντικό πρόβλημα, καθώς δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του υπερπολύτιμου, Λεονάρντο Σπινατσόλα. Τη θέση του στο αριστερό άκρο της άμυνας αναμένεται να πάρει ο Έμερσον. Σε ό, τι αφορά το σύνολο του Ενρίκε, ο Πάμπλο Σαράμπια δίνει αγώνα δρόμου, προκειμένου να προλάβει το ματς.

Πιθανές ενδεκάδες:

Ιταλία: Ντοναρούμα, Ντι Λορέντσο, Μπονούτσι, Κιελίνι, Έμερσον, Ζορζίνιο, Μπαρέλα, Βεράτι, Κιέζα, Ινσίνιε, Ιμόμπιλε.

Ισπανία: Σιμόν, Αθπιλικουέτα, Π. Τόρες, Λαπόρτ, Άλμπα, Κόκε, Μπούσκετς, Πέδρι, Φ. Τόρες, Μοράτα, Όλμο.

🇮🇹 Italy vs Spain 🇪🇸

Who will be the first team to book their place in the final of #EURO2020? 🤔@bookingcom #EUROfixtures

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 6, 2021