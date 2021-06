Newsroom eleftherostypos.gr

Euro 2020: Έξαλλα πανηγύρισαν την πρόκριση στα προημιτελικά του Euro 2020, οι παίκτες της «Σκουάντρα Ατζούρα».

Οι Ιταλοί αν και τα βρήκαν σκούρα κόντρα στην Αυστρία, η οποία παρουσίασε ένα ανταγωνιστικό σύνολο στην διοργάνωση του Euro, τελικά πήραν την πολυπόθητη πρόκριση για τα προημιτελικά.

Εκεί θα περιμένουν με μεγάλη αγωνία να δουν αν θα αντιμετωπίσουν την Πορτογαλία ή το Βέλγιο, οι οποίες κοντράρουν τις δυνάμεις τους απόψε (27/06, 22:00, ANT1).

Όπως είναι λογικό μετά το τέλος του αγώνα με την Αυστρία, οι παίκτες της Ιταλίας ξέσπασαν σε έντονους πανηγυρισμούς, ενώ ο Λεονάρντο Μπονούτσι, ως αρχηγός, θέλησε να τονώσει το ηθικό των συμπαικτών του ενόψει της συνέχειας και να τους δώσει συγχαρητήρια για την εμφάνισή τους.

🇮🇹 SCENES after the Azzurri made it 12 consecutive wins and sealed a quarter-final spot! 🥳@azzurri | #EURO2020 pic.twitter.com/TJamvBpPhv

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021