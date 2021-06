Βασίλης Σπανούλης: Ο κόσμος του αθλητισμού αποχαιρετά τον «Kill Bill»

Newsroom eleftherostypos.gr

Βασίλης Σπανούλης: Το τέλος της μεγάλης καριέρας του, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέκτησε τίτλους με συλλόγους και Εθνική ομάδα, ανακοίνωσε ο Βασίλης Σπανούλης.

Η ώρα για το φινάλε ενός εκ των κορυφαίων Ελλήνων και Ευρωπαίων παικτών μπάσκετ όλων των εποχών, ήρθε!

Ο Βασίλης Σπανούλης ενημέρωσε τους προέδρους της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, για τις προθέσεις του και στη συγκινησιακά φορτισμένη του ανάρτηση μίλησε για ένα ανεπανάληπτο ταξίδι γεμάτο από έντονες στιγμές και συγκινήσεις.

Η είδηση ότι ο Βασίλης Σπανούλης σταματάει το μπάσκετ έκανε αμέσως τον γύρο του διαδικτύου και ήδη πολλές ομάδες και πολλοί αθλητές, αποχαιρετούν έναν θρύλο του μπάσκετ.

🏀👏 Congratulations Vassilis Spanoulis on a legendary career! It has been a pleasure to be able to enjoy you as a rival at the Palau Blaugrana. Best of luck for the future! pic.twitter.com/afZgzcdO4D — 🏆 Barça Basket 🏆 (@FCBbasket) June 26, 2021

A LEGENDARY career comes to an end… Vassilis Spanoulis has announced his retirement. pic.twitter.com/Yz02D4XNNZ — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) June 26, 2021

🙌🏽 Congratulations Vassilis Spanoulis on a legendary career! 💎 It has been an honour to enjoy you as an opponent 💪🏽🏀 Best of luck in your future! pic.twitter.com/TIefv3lff6 — TD Systems Baskonia (@Baskonia) June 26, 2021

A Leader. A Winner. A Role model. A Rival. An Inspiration. A Legend. Good luck on your next step Vassilis Spanoulis 👏 pic.twitter.com/7nzvPJvVHv — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) June 26, 2021

Thank you to the 🐐 Kill Bill on a legendary career. I’m thankful I had the opportunity to learn from you everyday. Thank you for what you gave to the game of basketball. Enjoy a much deserved Retirement!!!! pic.twitter.com/JtSmjNpr9N — Kyle Hines (@SirHines) June 26, 2021

Vassilis Spanoulis se retira Thanks for all what you gave to our favourite game. All the best, Kill Bill. Big Respect from Valencia Basket 🧡#EActíVate pic.twitter.com/k5sYawmuHX — Valencia Basket Club (@valenciabasket) June 26, 2021

«Βασίλη σε ευχαριστούμε για όσα πρόσφερες στον Ολυμπιακό»

Το δικό τους ξεχωριστό «αντίο» στον Βασίλη Σπανούλη, είπαν με κοινή δήλωσή τους οι «ισχυροί άνδρες» της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, οι οποίοι ευχαρίστησαν τον ζωντανό θρύλο του ελληνικού μπάσκετ για την προσφορά τους στους «ερυθρόλευκους».

Η δήλωση: «Είναι μια στιγμή από αυτές που αρνείσαι να δεχτείς ότι θα έρθουν. Που δεν θέλεις να τις ζήσεις και παρότι βρίσκονται μπροστά σου επιλέγεις να μην τις κοιτάς, ελπίζοντας ότι ο χρόνος θα φρενάρει. Ο Βασίλης, άλλωστε, μας έκανε να πιστέψουμε ότι γίνεται…

Για 11 χρόνια, ο μεγαλύτερος Έλληνας μπασκετμπολίστας τίμησε όσο κανείς τη φανέλα του Ολυμπιακού κι εμάς προσωπικά με τη φιλία του.

Για 11 χρόνια πορευτήκαμε μαζί στα εύκολα και στα δύσκολα. Κλάψαμε, γελάσαμε, ξεσπάσαμε. Ονειρευτήκαμε και πετύχαμε ανεπανάληπτα κατορθώματα.

Με μπροστάρη τον Σπανούλη ο Ολυμπιακός μας έγραψε τις πιο χρυσές σελίδες της ιστορίας του. Κέρδισε τον θαυμασμό της Ευρώπης κι έγινε συνώνυμο της υπέρβασης.

Για 11 ολόκληρα χρόνια ο ηγέτης μας. Για πάντα ο Βασίλης με το 7…

ΒΑΣΙΛΗ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ για όσα πρόσφερες στον Ολυμπιακό».

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ λένε το δικό τους «αντίο»

Βασίλης Σπανούλης: Με δημοσίευση στα social media αποχαιρέτησε τον Βασίλη Σπανούλη η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μετά την ανακοίνωση για το τέλος της καριέρας του.

«Βασίλη Σπανούλη συγχαρητήρια για τη σπουδαία καριέρα σου! Καλή τύχη σε ο,τι κι αν κάνεις στη συνέχεια της σταδιοδρομίας και της ζωής σου!», ήταν η ανάρτηση της «πράσινης» ΚΑΕ.

Βασίλη Σπανούλη συγχαρητήρια για τη σπουδαία καριέρα σου! Καλή τύχη σε ο,τι κι αν κάνεις στη συνέχεια της σταδιοδρομίας και της ζωής σου! pic.twitter.com/8pgBvyBbSY — Panathinaikos BC (@paobcgr) June 26, 2021

Το σεβασμό της στην προσφορά του Βασίλη Σπανούλη στο ελληνικό και παγκόσμιο μπάσκετ, αναγνώρισε με μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η ΚΑΕ ΑΕΚ.

«Σεβασμός για όσα προσέφερες στο ελληνικό και παγκόσμιο Μπάσκετ. Καλή τύχη στα επόμενα βήματα της καριέρας σου. Βασίλη Σπανούλη, Άξιος!», ήταν το μήνυμα της ΚΑΕ.

Σεβασμός για όσα προσέφερες στο ελληνικό και παγκόσμιο Μπάσκετ. Καλή τύχη στα επόμενα βήματα της καριέρας σου. Βασίλη Σπανούλη, 'Αξιος! pic.twitter.com/bkccJzSGbs — AEK B.C. (@aekbcgr) June 26, 2021

«Παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές η προσφορά του Σπανούλη»

Με μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) ευχαρίστησε τον Βασίλη Σπανούλη για την προσφορά του στον ελληνικό αθλητισμό.

«Η προσφορά του στον ελληνικό αθλητισμό, το μπάσκετ και την Εθνική ομάδα είναι ανεκτίμητα και αποτελούν παρακαταθήκη για τις νέες γενιές που ακολουθούν. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία σε ότι αποφασίσει να κάνει στη συνέχεια της ζωής του», ήταν το μήνυμα της ΕΟΕ.

Ο σύλλογος παικτών της Euroleague αποχαιρέτησε τον Σπανούλη

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόφασής του ν΄ αποχωρήσει από την ενεργό δράση, ο σύλλογος παικτών της Euroleague (ELPA) αποχαιρέτησε τον σπουδαίο παίκτη μ΄ ένα ποστ στο Twitter.

«Μα τι καριέρα! Ήσουν έμπνευση για πολλούς νέους παίκτες και θα παραμείνεις ένας θρύλος του αθλήματος. Θα λείψεις από το μπάσκετ. Καλή τύχη στα επόμενα βήματα της ζωής σου, Βασίλη Σπανούλη» αναφέρει χαρακτηριστικά το σχόλιο του συλλόγου των παικτών της Euroleague.

Μαυρωτάς: «Ευχαριστούμε Βασίλη!»

Στην κληρονομιά του Βασίλη Σπανούλη, στάθηκε σε μήνυμά του στο Twitter o γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς.

«Οι αθλητικές καριέρες δεν έχουν πάντα happy end. Η καριέρα του Βασίλη Σπανούλη όμως έχει πολλές στιγμές που μας ξεσήκωσε και ενέπνευσε παιδιά να αγαπήσουν την πορτοκαλί μπάλα, έχοντας την αφίσα του στο παιδικό δωμάτιο.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά του. Ευχαριστούμε Βασίλη!», έγραψε ο γγΑ.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Ακολουθήστε το EleftherosTypos.gr σε Instagram, Facebook και Twitter