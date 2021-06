Newsroom eleftherostypos.gr

Euro 2020: Θέαμα δεν προσφέρουν μόνο οι ποδοσφαιριστές αλλά και όσοι βρίσκονται έξω από το χορτάρι και συμμετέχουν έμμεσα στο παιχνίδι.

Ο camera–man κατά μήκος του γηπέδου στο ματς της Σλοβακίας με την Ισπανία έκανε … την κίνηση της αγωνιστικής, επιστρέφοντας τη μπάλα προς τους παίκτες με κεφαλιά και συνεχίζοντας τη δουλειά του ανεπηρέαστος!

😅 Get a man who can do both… #EURO2020 pic.twitter.com/nQIWLMCpxP

— SPORF (@Sporf) June 24, 2021