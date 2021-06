Euro 2020: Αυτές είναι οι 11 ομάδες που έχουν προκριθεί στα νοκ άουτ

Newsroom eleftherostypos.gr

Euro 2020: Η απίθανη Δανία προκρίθηκε στους «16» του Euro μετά το 4-1 επί της Ρωσίας, την ώρα που η Φινλανδία έμενε 3η μετά το 2-0 από το Βέλγιο.

Τα παραπάνω αποτελέσματα ξεκαθάρισαν ότι οι εξής ομάδες εξασφάλισαν την πρόκριση έστω ως καλύτερες τρίτες: Ελβετία, Αγγλία, Τσεχία, Σουηδία και Γαλλία.

Ασφαλώς και οι τέσσερις τελευταίες μπορούν να πάρουν το εισιτήριο και ως πρώτες ή δεύτερες, ανάλογα τα αποτελέσματα που θα καταγράψουν τις επόμενες δύο ημέρες. Η δε Ελβετία, είναι η πρώτη ομάδα που είναι σίγουρα θα περάσει παρότι τερμάτισε 3η, με τρεις ακόμα θέσεις να απομένουν.

Συνεπώς, οι έντεκα ομάδες των «16» είναι ήδη γνωστές, μαζί με Ιταλία, Ουαλία, Βέλγιο, Δανία, Ολλανδία και Αυστρία.

OFFICIAL: The following teams have qualified for the knockout stages of #EURO 2020 after being guaranteed of at least among the highest-ranked third-placed teams:#SUI#ENG #CZE #SWE #FRA

— Squawka News (@SquawkaNews) June 21, 2021