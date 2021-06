Euro 2020: Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε ο Κρίστιαν Έρικσεν

Newsroom eleftherostypos.gr

Euro 2020: Ο Κρίστιαν Έρικσεν πήρε εξιτήριο σήμερα το απόγευμα (18/6) από το νοσοκομείο Rigshospitalet της Κοπεγχάγης, μετά από επιτυχημένη επέμβαση τοποθέτησης εμφυτεύσιμου καρδιομετατροπέα απινιδωτή (βηματοδότη), δήλωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Δανίας.

Η επέμβαση ήταν αναγκαία μετά την κατάρρευσή του με καρδιακή ανατροπή στο γήπεδο, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Δανίας με τη Φινλανδία για το Euro 2020.

Η σκηνή μεταδόθηκε απευθείας σε όλο τον πλανήτη και σόκαρε το παγκόσμιο κοινό, με τον Έρικσεν να σώζεται με την επιτόπια καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και τον απινιδωτή.

«Σας ευχαριστώ για τον τεράστιο αριθμό χαιρετισμών» είπε ο Έρικσεν σε δήλωσή του. «Ήταν απίστευτο να το βλέπει να αισθάνεται κανείς».

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here ⬇️#ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1

— DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 18, 2021