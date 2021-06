Euro 2020: Ο Γιαρμολένκο τρολάρει άγρια Ρονάλντο – Πογκμπά και ζητά χορηγία

Newsroom eleftherostypos.gr

Euro 2020: Η κίνηση των Κριστιάνο Ρονάλντο και Πολ Πογκμπά, να απομακρύνουν τα μπουκάλια Coca Cola και Heineken αντίστοιχα, έφερε το «τρολάρισμα» από τον παίκτη της Εθνικής Ουκρανίας, Αντρί Γιαρμολένκο.

Ο επιθετικός της Γουεστ Χαμ, στην συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι κόντρα στην Βόρεια Μακεδονία (στο οποίο μάλιστα σκόραρε κιόλας), είχε τρομερή διάθεση για χιούμορ.

Έτσι λοιπόν, λίγο πριν ολοκληρώσει τις δηλώσεις του, ρώτησε τους παρευρισκόμενους: «Μπορώ να κάνω κάτι; Είδα τον Ρονάλντο να το κάνει αυτό», είπε και έφερε τα μπουκάλια ακριβώς μπροστά του.

Τότε, απευθυνόμενος προς τα διευθυντικά στελέχη των δύο εταιρειών, δήλωσε ξεσπώντας σε γέλια: «Coca Cola και Heineken, εδώ είμαι, επικοινωνήστε μαζί μου».

“Coca-Cola and Heineken… please contact me!”

Andriy Yarmolenko saw what Cristiano Ronaldo did and reversed it 😂🔄 pic.twitter.com/koH8o8TCx9

— Hayters TV (@HaytersTV) June 17, 2021