Newsroom eleftherostypos.gr

Euro 2020: Γνωστός λάτρης της υγιεινής ζωής ο Ρονάλντο, δεν είδε με καλό μάτι τα μπουκάλια της Coca-Cola στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε.

Ο Ρονάλντο… μανούριασε με την παρουσία του αναψυκτικού, που είναι χορηγός της διοργάνωσης, κοντά στο μικρόφωνό του σε συνέντευξη Τύπου για το Ουγγαρία-Πορτογαλία και απομάκρυνε τα μπουκαλάκια, επιδεικνύοντας ένα που περιείχε νερό!

«Coca-Cola; Να πίνετε νερό» σχολίασε.

Cristiano Ronaldo doesn’t seem to like Coca-Cola. #Euro2020 pic.twitter.com/a2wAKd6wz6

— SportsRooter.com ⚽️ (@SportsRooter) June 14, 2021