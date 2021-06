Newsroom eleftherostypos.gr

Στέφανος Τσιτσιπάς: Αντιμέτωπος με την μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του, τίθεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας, στο μεγαλύτερο παιχνίδι της καριέρας του ως τώρα, δεν έδειξε καθόλου αγχωμένος και προηγήθηκε με 2-0 σετ αλλά ο Τζόκοβιτς πήρε το τρίτο μειώνοντας σε 2-1.

Στο πρώτο σετ κατάφερε να κρατήσει το δικό του σερβίς μέχρι και το 5-5. Στο 11ο game, όμως, δεν απέφυγε δύο λάθη και ο Τζόκοβιτς έκανε το μπρέικ, στο οποίο όμως ο Τσιτσιπάς απάντησε με δικό του μπρέικ αμέσως μετά, ισοφαρίζοντας σε 6-6.

Τα πάντα, επομένως, κρίθηκαν στο τάι μπρέικ, όπου ο Στέφανος προηγήθηκε με 4-0 και 5-2, για να το μετατρέψει σε 6-5 ο Σέρβος, αλλά ο Τσιτσιπάς το έκανε 8-6 και έκανε δικό του το πρώτο σετ στον τελικό του Roland Garros.

Debutant Determination 👍

Tsitsipas displays grit and guile to capture the opening set in his first Slam final 7-6(6).#RolandGarros pic.twitter.com/oxDp0Jcfel

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 13, 2021