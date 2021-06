Newsroom eleftherostypos.gr

Euro 2020: Η στιγμή της κατάρρευσης του Κρίστιαν Έρικσεν λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου στο Δανία – Φινλανδία έκανε άπαντες να σοκαριστούν και όλος ο κόσμος του ποδοσφαίρου έπαψε -δικαιολογημένα- να ασχολείται με το Euro 2020 αλλά έριξε την προσοχή του πάνω από τον Δανό μέσο.

Οι ποδοσφαιριστές που ήταν γύρω του κάλεσαν αμέσως το ιατρικό επιτελείο που μπήκε εσπευσμένα στον αγωνιστικό χώρο.

Οι σκηνές ήταν σοκαριστικές, με τους παίκτες της Δανίας να σχηματίζουν ένα ανθρώπινο τείχος γύρω του για να μην φαίνεται τι συμβαίνει και το ιατρικό επιτελείο έκανε ανάνηψη και τεχνητή αναπνοή στον άτυχο ποδοσφαιριστή που έδειχνε να μην έχει τις αισθήσεις του.

Οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων, οι διαιτητές και οι οπαδοί δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυα τους, οι στιγμές ήταν έντονα φορτισμένες και άπαντες έμοιαζαν σοκαρισμένοι. Μετά από αρκετή ώρα και μετά από πολλές προσπάθειες του ιατρικού επιτελείου, οι ποδοσφαιριστές σήκωσαν ορισμένα σεντόνια γύρω από το φορείο και έβγαλαν εκτός αγωνιστικού χώρου τον Έρικσεν.

Ο Έρικσεν μίλησε μέσω Face Time με τους συμπαίκτες από το νοσοκομείο

To ματς διεκόπη για τουλάχιστον 1,5 ώρα και μετά πάρθηκε η απόφαση από την UEFA για να συνεχιστεί. Αρκετοί μάλιστα απόρησαν με την απόφαση να ξαναρχίσει το ματς μετά από 1,5 ώρα από τη διακοπή του, αλλά το φως της δημοσιότητας είδε και μία άκρως ευχάριστη είδηση, που είχε να κάνει με την βελτίωση στην υγεία του μέσου της Ίντερ.

Αυτό έγινε γνωστό τόσο μέσα από ανακοίνωση της UEFA όσο και της δανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, ενώ τηλεοπτικός σταθμός της Δανίας αποκάλυψε πως υπήρχε και επικοινωνία του Έρικσεν με τους συμπαίκτες του.

Ο ίδιος από το νοσοκομείο και εκείνοι στο γήπεδο, με την τεχνολογία να τους φέρνει πιο κοντά (μίλησαν μέσω Face Time) και τους ποδοσφαιριστές της εθνικής Δανίας να φέρονται να του λένει πως θα παίξουν για αυτόν τη συνέχεια του αγώνα με τους Φινλανδούς.

Πατέρας Έρικσεν στον ατζέντη του: «Ο Κρίστιαν είναι εκτός κινδύνου, μπορεί και μιλάει»!

Τρομερά ενθαρρυντικά είναι τα νέα που έρχονται από τον ατζέντη του Κρίστιαν Έρικσεν, Μάρτιν Σουτς, αφού όπως αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσι Ρομάνο, ο πατέρας του Δανού ποδοσφαιριστή ενημέρωσε τον εκπρόσωπο του γιου του ότι είναι καλά στην υγεία και μπορεί να επικοινωνήσει!

Όπως είχε πει και νωρίτερα σε ραδιοφωνικό δίκτυο ο Σουτς, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής είναι αναπνέει κανονικά και μπορεί να μιλήσει με τους γύρω του. Αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά ξεπερνά τον κίνδυνο και όλοι περιμένουν με αγωνία τις τελικές εξετάσεις.

“Christian Eriksen is out of danger, his father told me from the hospital. He’s able to speak”. Martin Schoots, Eriksen agent, just added to NOS. 🙏🏻 #prayforEriksen Official: Eriksen conditions are stable and the match restarts at 20.30 CET. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2021

“Christian Eriksen breathes and can speake. He’s awake”. Martin Schoots, Eriksen agent, just told this to NPO Radio1 after speaking with Christian’s father, reports @OzcanAkyol. 🇩🇰❤️🙏🏻 #prayforEriksen — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2021

Ο Σιμόν Κάιερ του έσωσε τη ζωή

Όπως μεταφέρουν τα δανέζικα ΜΜΕ, πριν καν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο το ιατρικό επιτελείο της Δανίας, ο Κάιερ ήταν αυτός που έτρεξε και έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον Έρικσεν. Ο αρχηγός αμέσως πλησίασε στον Έρικσεν που είχε πέσει με το πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο. Του άνοιξε το στόμα και κράτησε τη γλώσσα του με το ένα χέρι και με το άλλο ξεκίνησε να κάνει μασάζ στο στήθος, του συμπαίκτη του.

Αυτά τα πολύτιμα δευτερόλεπτα ήταν τα πιο καθοριστικά καθώς ο Έρικσεν μπόρεσε να κρατηθεί ζωντανός στο διάστημα που δεν είχε ούτε σφυγμό, ούτε αναπνοή.

Συγκινητικοί Κίερ-Σμάιχελ στο πλευρό της συζύγου του Έρικσεν

Κάσπερ Σμάιχελ και Σίμον Κιάερ έσπευσαν στο πλευρό της συζύγου του Κρίστιαν Έρικσεν, Σαμπρίνα, η οποία δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που συνέβη.

Euro 2020: Συγκλονίζει η ανθρώπινη «ασπίδα» των ποδοσφαιριστών στον Έρικσεν

Ο παίκτης της Ίντερ σε μια ανύποπτη φάση έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να έχει τις αισθήσεις, με το ιατρικό τιμ να τρέχει αμέσως πάνω του για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Για αρκετή ώρα, οι γιατροί ήταν από πάνω του και προσπαθούσαν και του έκαναν τεχνητή αναπνοή για να τον κρατήσουν στη ζωή, με τους συμπαίκτες του να σχηματίζουν μια ανθρώπινη «ασπίδα» γύρω του.

UEFA: «Στο νοσοκομείο και σε σταθερή κατάσταση ο Ερικσεν»

Τα ευχάριστα νέα για την υγεία του Έρικσεν ήρθαν δια στόματος UEFA, η οποία σε ανακοίνωσή της, γνωστοποίησε πως ο Δανός ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Rigshospitalet» της Κοπεγχάγης και η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί. Παράλληλα, λίγο αργότερα και η ομοσπονδία της Δανίας ανέφερε πως ο Έρικσεν έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του και βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET. The player has been transferred to the hospital and has been stabilised. — UEFA (@UEFA) June 12, 2021

Η ομοσπονδία της Δανίας, στο twitter της, αναφέρει ότι ο Έρικσεν έχει τις αισθήσεις του και παραμένει για περαιτέρω εξετάσεις στο νοσοκομείο Rigshospitalet

Christian Eriksen er vågen og er til yderligere undersøgelser på Rigshospitalet. Kampen er midlertidigt udsat. Ny melding kommer kl. 19.45. — DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 12, 2021

Γκάρι Λιούιν: «Θαυμάσια δουλειά από όλους, γι΄ αυτό είναι ζωντανός ο Έρικσεν»

Ο πρώην φυσιοθεραπευτής της Άρσεναλ και της Εθνικής Αγγλίας, Γκάρι Λιούιν, μιλώντας στο Radio 5 του BBC έδωσε συγχαρητήρια στο ιατρικό τιμ για την άμεση επέμβαση στον Κρίστιαν Έρικσεν.

«Κάθε ομάδα και κάθε στάδιο έχουν ένα σχέδιο δράσης. Η ιατρική ομάδα πρέπει να προσπαθήσει να σταθεροποιήσει τον παίκτη στον αγωνιστικό χώρο. Θέλω να συγχαρώ τους παίκτες, τον τρόπο που τον προστάτευσαν και στάθηκαν γύρω του, νομίζω ότι ήταν θαυμάσια η στάση του. Έδειξε μοναδικό ομαδικό πνεύμα.

Από τη στιγμή που οι γιατροί τον σταθεροποίησαν, έπρεπε να του προσφέρουν άμεσα καρδιοαναπνευστική βοήθεια, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Λόγω αυτού βρίσκεται εκεί που είναι τώρα. Τα πρώτα νέα λένε ότι έχει τις αισθήσεις του, οπότε ας κάνουμε το σταυρό μας.

Η εικόνα του να φεύγει από το γήπεδο με οξυγόνο, αυτό ήταν ένα ακόμη δείγμα για τα όσα είχαν συμβεί, η δράση που έλαβε το ιατρικό τιμ ήταν πολύ, πολύ γρήγορη και πολύ πολύ αποτελεσματική. Αυτό που έχω να πω είναι ότι έγινε μία θαυμάσια δουλειά από όλους».

Το μήνυμα του Αλεκσάντερ Τσέφεριν

Το δικό του μήνυμα και τις ευχές του για τον Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος κατέρρευσε την ώρα του αγώνα, έστειλε ο πρόεδρος της UEFA, Αλεκσάντερ Τσέφεριν, λέγοντας πως όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης στάθηκε στο πλευρό του Δανού ποδοσφαιριστή και της οικογένειάς του.

Παράλληλα, έκλεισε το μήνυμά του με μια όμορφη ατάκα, λέγοντας πως «το ποδόσφαιρο είναι όμορφο και ο Κριστιάν παίζει όμορφα».

«Στιγμές όπως αυτή βάζουν τη ζωή ως προτεραιότητα. Εύχομαι στον Κρίστιαν ταχεία ανάρρωση και στέλνω τις ευχές μου στην οικογένειά του, να έχουν δύναμη και πίστη. Σε τέτοιες στιγμές, η ενότητα του ποδοσφαίρου είναι τόσο δυνατή και αυτός και η οικογένειά του κουβαλάνε μαζί τους τις ευχές όλων των ανθρώπων. Άκουσα από τους οπαδούς των δύο ομάδων να τραγουδάνε το όνομά του. Το ποδόσφαιρο είναι όμορφο και ο Κριστιάν παίζει όμορφα», ανέφερε ο πρόεδρος της UEFA.

Euro 2020: Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης εύχεται στον Έρικσεν

Αμέτρητες είναι οι προσευχές και οι ευχές για να ξεπεράσει τον κίνδυνο με τη ζωή του ο Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο της Κοπεγχάγης.

Η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας με tweet αναφέρει ότι «παίκτες και προσωπικό προσεύχονται για τον Κρίστιαν Έρικσεν και την οικογένειά του».

Ανάλογη ήταν και η θέση της Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου της Αγγλίας (FA): «Οι σκέψεις μας αυτό το βράδυ είναι με τον Κρίστιαν Έρικσεν και την οικογένειά του και όλους όσοι συνδέονται με το ποδόσφαιρο στη Δανία».

Άμεση ήταν και η ενημέρωση από την Τότεναμ, πρώην ομάδα του παίκτη: «Όλες μας οι σκέψεις είναι μαζί σου, Κρίστιαν Έρικσεν και στην οικογένειά σου.»

Ο γκολκίπερ της Λίβερπουλ, Άλισον Μπέκερ έκανε τη δική του ανάρτηση: «Προσεύχομαι για σένα Κρίστιαν Έρικσεν.»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Christian Eriksen ❤️🙏 — Gary Neville (@GNev2) June 12, 2021

Keeping Christian Eriksen in our thoughts and prayers. 🙏 — Manchester United (@ManUtd) June 12, 2021

Stay strong, Eriksen 🙏 — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 12, 2021

Our thoughts this evening are with Christian Eriksen and his family, and all connected with @DBUfodbold. — England (@England) June 12, 2021

All of our thoughts are with Christian Eriksen and his family. 🙏🏼 🤍 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2021

Praying for you Eriksen! 🙏🏼 — Alisson Becker (@Alissonbecker) June 12, 2021

All our thoughts and prayers are with Christian Eriksen 🙏🇩🇰 — Liverpool FC (@LFC) June 12, 2021

Our thoughts and prayers are with Christian ♥️ — AFC Ajax (@AFCAjax) June 12, 2021

All our thoughts and support with @ChrisEriksen8. — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 12, 2021

Pray for Eriksen 🙏🏻❤️ — PAOK FC (@PAOK_FC) June 12, 2021