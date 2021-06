Euro 2020: Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης εύχεται στον Έρικσεν

Newsroom eleftherostypos.gr

Euro 2020: Αμέτρητες είναι οι προσευχές και οι ευχές για να ξεπεράσει τον κίνδυνο με τη ζωή του ο Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο της Κοπεγχάγης.

Η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας με tweet αναφέρει ότι «παίκτες και προσωπικό προσεύχονται για τον Κρίστιαν Έρικσεν και την οικογένειά του».

Ανάλογη ήταν και η θέση της Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου της Αγγλίας (FA): «Οι σκέψεις μας αυτό το βράδυ είναι με τον Κρίστιαν Έρικσεν και την οικογένειά του και όλους όσοι συνδέονται με το ποδόσφαιρο στη Δανία».

Άμεση ήταν και η ενημέρωση από την Τότεναμ, πρώην ομάδα του παίκτη: «Όλες μας οι σκέψεις είναι μαζί σου, Κρίστιαν Έρικσεν και στην οικογένειά σου.»

Ο γκολκίπερ της Λίβερπουλ, Άλισον Μπέκερ έκανε τη δική του ανάρτηση: «Προσεύχομαι για σένα Κρίστιαν Έρικσεν.»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Christian Eriksen ❤️🙏 — Gary Neville (@GNev2) June 12, 2021

Keeping Christian Eriksen in our thoughts and prayers. 🙏 — Manchester United (@ManUtd) June 12, 2021

Stay strong, Eriksen 🙏 — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 12, 2021

Our thoughts this evening are with Christian Eriksen and his family, and all connected with @DBUfodbold. — England (@England) June 12, 2021

All of our thoughts are with Christian Eriksen and his family. 🙏🏼 🤍 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2021

Praying for you Eriksen! 🙏🏼 — Alisson Becker (@Alissonbecker) June 12, 2021

All our thoughts and prayers are with Christian Eriksen 🙏🇩🇰 — Liverpool FC (@LFC) June 12, 2021

Our thoughts and prayers are with Christian ♥️ — AFC Ajax (@AFCAjax) June 12, 2021

All our thoughts and support with @ChrisEriksen8. — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 12, 2021

Pray for Eriksen 🙏🏻❤️ — PAOK FC (@PAOK_FC) June 12, 2021