Euro 2021: Νέα επική ομαδική φωτογραφία από τους Ουαλούς

Η παραδοσιακή φωτογραφία των Ουαλών πριν από κάθε ματς μόνο… γέλια προκαλεί, μιας και η παράταξη είναι σκέτο… χάος! Την πρώτη φορά είπαμε «θα έτυχε», την δεύτερη «σύμπτωση», την τρίτη «ε, μάλλον δεν θα πρόλαβαν», αλλά τελικά δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω.

Οι Ουαλοί… τρολάρουν με τις παραδοσιακές φωτογραφίες πριν την έναρξη κάθε ματς. Πέντε πάνω, ίσως και τέσσερις, πολλές φορές και τρεις παίκτες και δεν υπάρχει καμία συμμετρία. Ενα σκέτο χάος και φυσικά στο twitter γίνεται πάρτι.

Έτσι έγινε και με την φωτογραφία στο Euro 2020 πριν τον αγώνα με την Ελβετία.

This Welsh squad always take the piss with their team photos. #WAL 😂 pic.twitter.com/caSWkLPbGD

— EUROs Tweet (@Football__Tweet) June 12, 2021