Euro 2020: Ιταλία και Τουρκία κοντράρονται στο «Ολίμπικο» απόψε στην πρεμιέρα του Euro 2020 που επιτέλους κάνει σέντρα με ένα χρόνο καθυστέρηση.

Σέντρα μετά από έναν χρόνο αναμονής και ενώ η «μάχη» με τον κορονοϊό ακόμα μαίνεται, αλλά το ποδόσφαιρο και συνολικά η ανθρωπότητα δείχνει να την κερδίζει.

Το τελετουργικό στο γήπεδο από το οποίο εκκινεί το Euro 2020 με τον αγώνα Ιταλία – Τουρκία ήταν εντυπωσιακό και αυτό που ξεχώρισε ήταν ο Αντρέα Μποτσέλι, με την εκπληκτική του φωνή, που τραγούδησε λίγο πριν η μπάλα ξεκινήσει να κυλά στον αγωνιστικό χώρο.

Επίσης, κεντρικές φιγούρες ήταν οι Φραντσέσκο Τότι και Αλεσάντρο Νέστα, που μπήκαν στο γήπεδο των ομάδων με τις οποίες δοξάστηκαν (Ρόμα και Λάτσιο) με την μπάλα της διοργάνωσης. Άλλωστε, οι δύο τους έπαιξαν για πολλά χρόνια μαζί στη «σκουάντρα ατζούρα», η οποία θεωρείται ως μια από τις ομάδες που μπορεί να φτάσει μέχρι και την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

🏟️ Legends in Rome! 🇮🇹 Alessandro Nesta & Francesco Totti 😎#EURO2020 pic.twitter.com/U5PmpxfwW1 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021

Μάλιστα, πριν τον αποψινό αγώνα, Ιταλοί και Τούρκοι βρέθηκαν μαζί και υπό τον ήχο μουσικής έβγαλαν φωτογραφίες σε εξαιρετικό κλίμα, λίγες ώρες πριν τη σπουδαία αναμέτρηση.

Euro 2020: Απολαύστε το gallery που ακολουθεί

EURO 2020 Opening ceremony at the Olimpico in Rome! 😍#EURO2020 pic.twitter.com/ADcB2yZZIE — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021

🇮🇹 Unbeaten in 27 games 💪

🇮🇹 Yet to concede a goal in 2021 🚫#EURO2020 pic.twitter.com/9RzA6pW6OW — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021

