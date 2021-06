Newsroom eleftherostypos.gr

Με χρυσά γράμματα, έπειτα από μία εξοντωτική αναμέτρηση, έγραψε το όνομά του στο πάνθεον του παγκόσμιου τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας, ύστερα από τρεισήμισι ώρες παιχνιδιού, υπέταξε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και φάνηκε ιδιαίτερα συνεπής με το ραντεβού του στον μεγάλο τελικό του Roland Garros. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Σέρβο νο.1 στον κόσμο, Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος στον άλλο ημιτελικό απέκλεισε με 3-1 σετ τον πολυνίκη του Roland Garros, Ράφαελ Ναδάλ.

Ο 22χρονος τενίστας νίκησε 3-2 τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και προκρίθηκε στον τελικό για πρώτη φορά στην καριέρα του.

In his fourth major semi, @steftsitsipas becomes the first Greek player to reach a Grand Slam singles final with a 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 victory over Alexander Zverev. #RolandGarros pic.twitter.com/C33m9eHdH3

O Τσιτσιπάς ξεκίνησε πολύ δυνατά στο παιχνίδι πετυχαίοντας μπρέικ μόλις στο δεύτερο γκέιμ και προηγήθηκε 3-0 στο πρώτο σετ, αφού ταυτόχρονα κράτησε το σερβίς του. Ο Ζβέρεφ μείωσε κρατώντας από εκείνο το σημείο το σερβίς του, αλλά ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε τελικά το σετ με 6-3.

Ο Γερμανός μπήκε «αγριεμένος» στο 2ο σετ και προηγήθηκε 3-0, πραγματοποιώντας μπρέικ στο σερβίς του Στέφανου, αλλά ακολούθησε ελληνική… καταιγίδα. Ο Τσιτσιπάς έκανε τρία μπρέικ κατακτώντας συνολικά έξι σερί γκέιμ, παίζοντας απίστευτο τένις και δικαιολογώντας τη θέση που βρίσκεται στην παγκόσμια κατάταξη, παίρνοντας και το 2ο σετ με 6-3 και ταυτόχρονα προβάδισμα με 2-0 στα σετ.

