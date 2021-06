Newsroom eleftherostypos.gr

Σε ένα ματς θρίλερ, που έδινε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, η Μαρία Σάκκαρη δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από την Τσέχα Κρεϊτσίκοβα.

Η Μαρία Σάκκαρη πάλεψε πολύ, έδωσε τα πάντα, αλλά δεν κατάφερε να πάει στον τελικό στο φετινό Roland Garros.

Ηττήθηκε από την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα με 2-1 σετ σε ένα συγκλονιστικό ημιτελικό του γαλλικού open, έπειτα από 3 ώρες και 18 λεπτά.

Η Ελληνίδα τενίστρια έφθασε μία… ανάσα από μία επική ανατροπή, αλλά “λύγισε” τελικά μετά από ένα παιχνίδι “θρίλερ” και ηττήθηκε με 2-1 σετ (7-5, 4-6, 9-7).

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια πάλεψε σαν… Σπαρτιάτισσα στο παιχνίδι της χρονιάς.

Στον μεγάλο τελικό η Κρεϊτσίκοβα θα αντιμετωπίσει την 29χρονη Ρωσίδα Αναστασία Παβλιουτσένκοβα.

Οι δύο παίκτριες δεν μπήκαν καλά στον αγώνα, καθώς έκαναν αρκετά λάθη και άργησαν να βρουν τα πατήματά τους. Η Τσέχα ήταν αυτή που το εκμεταλλεύτηκε και πήρε στις λεπτομέρειες το πρώτο σετ (7-5) και μαζί το ψυχολογικό προβάδισμα στον ημιτελικό.

Η Σάκκαρη όμως βρήκε τις απαντήσεις που έψαχνε και σε ακόμα ένα σετ που «έσπασαν καρδιές» κατάφερε να φέρει στα ίσια το ματς. Συγκεκριμένα, επικράτησε με 6-4 και έκανε το 1-1, έχοντας εξαιρετικά χτυπήματα.

Αποφασισμένη να το… καθαρίσει μπήκε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και στο τρίτο «χρυσό» σετ, παίρνοντας προβάδισμα με 1-3, 2-4 και 3-5 στη συνέχεια, όμως η Κρεϊτσίκοβα αποδείχθηκε πολύ… σκληρή για να πεθάνει, ισοφαρίζοντας σε 5-5 στο κρίσιμο σημείο.

Το ματς πήγε στο 6-6, με την Τσέχα να παίρνει ξανά το προβάδισμα με 7-6, τη Σάκκαρη να απαντάει σε τρία κομβικά σημεία του σετ και να ισοφαρίζει ξανά έχοντας ψυχολογικά αποθέματα.

Αλλά και πάλι η Κρεϊτσίκοβα πήρε το προβάδισμα με 8-7. Η Σάκκαρη το πάλεψε, γύρισε από δύσκολες καταστάσεις, αλλά η Τσέχα στα σημεία πήρε και το σετ, κάνοντας το τελικό 9-7.

Czech Mate 🇨🇿

In just her fifth Slam singles main draw, @BKrejcikova earns a maiden major final in the longest women’s semi-final match in Paris, eliminating Sakkari in epic style 7-5, 4-6, 9-7.#RolandGarros pic.twitter.com/1rhoSdhbY8

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2021