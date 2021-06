Euro 2020: Έτοιμος να κατακτήσει την κορυφή των Γάλλων σκόρερ ο Ζιρού

Newsroom eleftherostypos.gr

Euro 2020: Πρόσω ολοταχώς για την κορυφή των Γάλλων σκόρερ ο Ολιβιέ Ζιρού.

Μπορεί να μέτρησε μόλις 50 λεπτά συμμετοχής στο φιλικό με την Βουλγαρία, όμως, ο Ολιβιέ Ζιρού πέτυχε δυο γκολ με τους «τρικολόρ» και απέχει πλέον έξι τέρματα από την απόλυτη κορυφή των σκόρερ της εθνικής ομάδας της Γαλλίας!

Ο διεθνής επιθετικός της Τσέλσι ήταν εκείνος που στο 41′ της φιλικής αναμέτρησης των Παγκόσμιων Κυπελλούχων με την Βουλγαρία στο τελευταίο τεστ της ομάδας του Ντεσάν πριν το Euro, πήρε τη θέση του τραυματία Μπενζεμά.

They said That Giroud was too Old to compete with the (Formula1) whereas his is (Go Kart) 😭 pic.twitter.com/a6lgfubvLU

— Mwas Mchelsea⭐⭐ (@MwasMchelsea_) June 8, 2021