Moto3: Κρίσιμη η κατάσταση του Ντιπασκιέ μετά την πολύ άσχημη πτώση

«Η PrüstelGP αποφάσισε να μην αγωνισθεί σήμερα στο GP της Ιταλίας. Η κατάσταση του Τζέϊσον Ντιπασκιέ, εξακολουθεί να είναι κρίσιμη και οι σκέψεις μας είναι μαζί του. Συνέχισε την μάχη Τζέϊσον».

Με αυτήν την ανάρτηση στο Facebook, η ομάδα του 19χρονου Ελβετού μοτοσικλετιστή, έδωσε στην δημοσιότητα τα νέα για την εξέλιξη της υγείας του, μετά τον χθεσινό (29/5) τραυματισμό του στο ιταλικό Grand Prix του Moto 3.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο Ελβετός αναβάτης, «υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στον θώρακα για αγγειακό πρόβλημα. Η σοβαρή εγκεφαλική βλάβη επιμένει. Παραμένει στην Μονάδα Εντατικής Θεραπεία σε πολύ σοβαρή κατάσταση».

