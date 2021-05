Newsroom eleftherostypos.gr

Euroleague-Final Four: Χίγκινς σχεδόν at the buzzer και στον τελικό η Μπαρτσελόνα.

Έτσι ξέρανε την Αρμάνι ο Χίγκινς.

Με καλάθι του Αμερικανού άσου σχεδόν οκτώ δέκατα του δευτερολέπτου πριν το φινάλε, η Μπαρτσελόνα επικράτησε 84-82 των Ιταλών, πήρε το θρίλερ και παράλληλα την πρόκριση στον τελικό τη Ευρωλίγκας.

CORY HIGGINS FOR THE WIN.

FC BARCELONA wins against Olimpia Milano with the buzzer beater of the american guard.#EuroLeague #FinalFour #F4 #F4Glory #Basketball #Baloncesto #Barcelona #Barça #Basquet #Calathes #Mirotic #Punter #Delaney #Hines #Shields pic.twitter.com/zV5TbkBvJK

