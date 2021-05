Europa Conference League: Δείτε το τρόπαιο της νέας διοργάνωσης

Newsroom eleftherostypos.gr

Το τρόπαιο της νέας διοργάνωσης της UEFA, το Europa Conference League, παρουσίασε τη Δευτέρα (24/5/2021) ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Αποκαλυπτήρια για την κούπα της νέας διοργάνωσης της UEFA, το Europa Conference League…

Το νέο τρόπαιο έχει μεν πολλές ομοιότητες με το αντίστοιχο του Europa League, αλλά είναι κάπως πιο απλό.

Ο Τσέφεριν, μάλιστα, επανέλαβε και τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί το Europa Conference, στην οποία θα συμμετέχουν 184 ομάδες από 55 κράτη -μεταξύ των οποίων, φυσικά, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η ΑΕΚ.

Μετά τα προκριματικά θα έχουμε τη φάση των ομίλων. Οκτώ όμιλοι των τεσσάρων ομάδων εκ των οποίων οι δέκα ομάδες θα προέρχονται από το Europa League. Τα παιχνίδια θα γίνονται επίσης κάθε Πέμπτη βράδυ.

🏆 A new member of the family for 2021/22 – introducing the new UEFA Europa Conference League trophy.

Standing 57.5cm tall and weighing 11kg, the trophy consists of 32 hexagonal spines twisting and curving from the trophy base.

— UEFA (@UEFA) May 24, 2021