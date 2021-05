Newsroom eleftherostypos.gr

ΤΣΣΚΑ: Έκπληξη από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, που ανανέωσε το συμβόλαιο του Δημήτρη Ιτούδη για δύο χρόνια, με τον Έλληνα προπονητή να υπογράφει ως το 2023.

Σε αντίθεση με τις φήμες και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα που ήθελαν τον Έλληνα προπονητή να είναι με το… ένα πόδι εκτός ρωσικής πρωτεύουσας (ιδιαίτερα αν δεν κατακτούσε την Ευρωλίγκα), ο Αντρέι Βατούτιν έκανε την έκπληξη και απέδειξε για μία ακόμα φορά έμπρακτα την εμπιστοσύνη του στον Δημήτρη Ιτούδη.

Η διοίκηση της ρωσικής ομάδας, ανακοίνωσε πως οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμβόλαιο διετούς διάρκειας, κάτι που σημαίνει πως ο Έλληνας προπονητής θα παραμείνει ως το 2023 κάτοικος Μόσχας. Μετά από αυτή την εξέλιξη ο κόουτς Ιτούδη που πήγε στην ΤΣΣΚΑ το 2014 και μεταξύ άλλων έχει κατακτήσει δύο τρόπαια Ευρωλίγκας, θα συμπληρώσει εννέα χρόνια στον πάγκο της ομάδας.

⚡ CSKA and Dimitris Itoudis: two more years together

Head coach @ItoudisD signed new contract with our club, valid until summer of 2023.

The Greek specialist has been leading the Army Team since the summer of 2014, which is the longest period in the club’s modern history. pic.twitter.com/vfe5QnBrit

— CSKA Moscow (@cskabasket) May 17, 2021