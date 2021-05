Newsroom eleftherostypos.gr

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί το Μπλάκπουλ μετά την είδηση του χαμού του 9χρονου Τζόρνταν Μπανκς, ο οποίος χτυπήθηκε από κεραυνό ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο.

Οπαδός της Λίβερπουλ ο ευαισθητοποιημένος πιτσιρικάς με την έντονη κοινωνική δράση, με τον σύλλογο να τιμά την μνήμη του πριν το ντέρμπι κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Με αυτό το μήνυμα κάποιοι από τους παίκτες της Λίβερπουλ, όπως και ο ζωντανός θρύλος των «κόκκινων», Κένι Νταλγκλίς, θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στον Τζόρνταν, ο οποίος ήταν οπαδός του συλλόγου και εδώ και δύο 24ωρα δεν βρίσκεται ανάμεσά μας μιας και χτυπήθηκε από έναν κεραυνό (σε εκτιμώμενο σύνολο 3.000 που έπεσαν μέσα σε οκτώ ώρες στο βόρειο τμήμα της χώρας), καταλήγοντας στο νοσοκομείο λίγη ώρα αργότερα παρά την άμεση κινητοποίηση του παραϊατρικού προσωπικού και της Αστυνομίας.

Αν και μόλις εννέα ετών, ο πιτσιρικάς είχε καταφέρει να γίνει σημείο αναφοράς στην κοινότητά του μιας και έδειχνε τρομερή ευαισθητοποίηση για τους γύρω του, με τους ανθρώπους της ποδοσφαιρικής ομάδας στην οποία αγωνιζόταν (Κλίφτον Ρέιντζερς Τζούνιορ) να ισχυρίζονται πως επρόκειτο για έναν νέο λαμπρό νεαρό.

«Χωρίς λόγια» έχουν μείνει όλοι στο στενό του περιβάλλον, με τον βρετανικό Τύπο να μεταφέρει πως οι δάσκαλοί του δεν μπορούν να πιστέψουν πως δεν θα ξαναδούν το χαμόγελο και δεν θα ξανά νιώσουν την ενέργεια που έβγαζε ο μικρός.

Το τραγικό περιστατικό έφερε στο φως τις πράξεις που έκανε με πολύ καλή διάθεση ο Τζόρνταν, όπως έναν μαραθώνιος 30 μιλιών μέσα σε διάστημα 10 ημερών ώστε να συγκεντρώσει χρήματα για ίδρυμα ψυχικής υγείας. Σε αυτή του την κίνηση προχώρησε μετά την αυτοκτονία του θείου του, Ρίσι, πίσω στο 2018, τραβώντας την προσοχή ακόμη και του Τζέιμς Μίλνερ ο οποίος του είχε στείλει μια υπογεγραμένη φανέλα του. Μάλιστα ο έμπειρος Άγγλος μέσος ήταν το ίνδαλμα του μικρού, οι προπονητές του οποίου του είχαν δώσει το παρατσούκλι «μίνι-Μίλνερ».

Σε ένα άλλο story που είχε κυκλοφορήσει, στις αρχές του έτους ο 9χρονος μοίραζε γλυκά στα περιπολικά της περιοχής για να στηρίξει τους αστυνομικούς επί τω έργω κατά την διάρκεια του lockdown. «Η ομάδα Μπλάκπουλ 3 έκανε έρευνα και κατάφερε να εντοπίσει ποιος άφηνε γλυκά στα οχήματά μας σήμερα. «Θέλουμε να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε σένα, Τζόρνταν. Μας έφτιαξες τη διάθεση σήμερα», το tweet της Αστυνομίας του Μπλάκπουλ.

Blackpool Team 3 have done some investigation work and managed to track down who has been leaving sweet treats on our vehicles today. 🙂

We want to say a massive thank you to Jordan! You have most definitely cheered us up today 🎉💙👮🏻‍♀️ #itsnicetobenice #bekind pic.twitter.com/nOhNcGxeBT

— Blackpool Police (@BlackpoolPolice) January 2, 2021