Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε το 46ο πρωτάθλημα

Σε μια πανηγυρική βραδιά, γεμάτη φως, χρώμα και παλμό, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε απόψε στο «Γ. Καραϊσκάκης», μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, την απονομή του 46ου πρωταθλήματος στην Ιστορία του.

Και μπορεί μέσα στο φαληρικό γήπεδο να μην υπήρχε κόσμος, αφού δεν επιτρεπόταν, αλλά έξω απ΄ αυτό χιλιάδες φίλοι των «ερυθρόλευκων» έστησαν το δικό τους πάρτι.

Τα προηγούμενα 45 τρόπαια έκαναν… παρέλαση στο γήπεδο του πρωταθλητή Ελλάδας, για να ακολουθήσει και το 46ο, ενώ στα matrix όλοι θυμήθηκαν τις κομβικές στιγμές στο φετινό πρωτάθλημα, που εν τέλει έστεψαν πρωταθλητές τους παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς, σε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές της σεζόν.

Μετά το, καθιερωμένο πια, We Are The Champions των Queen, από τα μεγάφωνα του γηπέδου ακούστηκε τραγούδι «Έξαψη», που ερμηνεύει η Νατάσσα Θεοδωρίδου και το οποίο συνδημιούργησε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ιδιοκτήτης της, Βαγγέλης Μαρινάκης, ενώ την παράσταση έκλεψε με την «τρέλα» του ο Ματιέ Βαλμπουενά.

Λίγο πριν την απονομή του τροπαίου στον Πέδρο Μαρτίνς και στους ποδοσφαιριστές του, ο κ. Μαρινάκης εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο και εκεί δέχτηκε την ερώτηση του παρουσιαστή της εκδήλωσης, Χρήστου Φερεντίνου.

«Βλέπω εδώ στις φανέλες των παικτών να είναι γραμμές λέξεις όπως Dream (Ονειρεύομαι), Love (Αγαπώ), Create (Δημιουργώ), Fight (Παλεύω), Survive (Επιβιώνω) Win (Νικών). Ποια είναι η αγαπημένη σας λέξη από αυτές;», με τον κ. Μαρινάκη να απαντά «και οι έξι, αλλά στο τέλος πάντα κερδίζουμε εδώ».

Ο Πέδρο Μαρτίνς, που χειροκρότησε θερμά τη γυναικεία ομάδα πόλο του συλλόγου, η οποία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης, ήταν περιχαρής και δεν έκανε καμία προσπάθεια να το κρύψει.

«Όλα αυτά είναι μοναδικά. Θα τα θυμάμαι μια ζωή. Έχω ζήσει υπέροχα πράγματα με τον Ολυμπιακό από την πρώτη στιγμή που ήρθα και σήμερα ήταν μια φανταστική μέρα. Νιώθω τους παίκτες μου σαν παιδιά μου, ο Ολυμπιακός είναι μια οικογένεια και οι επιτυχίες είναι αποτέλεσμα του οικογενειακού κλίματος και της σκληρής δουλειάς», υπογράμμισε ο Πορτογάλος τεχνικός.

Από την πλευρά του, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Εγώ ήρθα, έκανα την επιλογή μου, το γήπεδο είναι καθρέφτης. Έχουμε ακόμα πολλά χρόνια μπροστά μας».

