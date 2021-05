FIFA: Ο «μεγάλος αδελφός» θα παρακολουθεί και τους παίκτες

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο «μεγάλος αδελφός» θα παρακολουθεί πλέον και τους ποδοσφαιριστές. Στο γήπεδο, με ζωντανή ψηφιακή παρακολούθηση ανακοίνωσε η FIFA.

Κάθε κίνηση, κάθε φάουλ και κάθε ενέργεια των παικτών στο γήπεδο θα καταγράφεται και θα αναλύεται, μέσω της τεχνολογίας.

Η FIFA ανακοίνωσε σήμερα ότι θα συνεργαστεί με την εταιρεία τεχνολογίας KINEXON για να ξεκινήσει μια εφαρμογή για επαγγελματίες παίκτες που έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί τις επιδόσεις τους στο γήπεδο.

Το Live Player Tracking στοχεύει στην παροχή νέων πληροφοριών σχετικά με την υγεία και την εξέλιξη των παικτών, όπως ανακοίνωσαν FIFA και KINEXON.

Η KINEXON που εδρεύει στο Μόναχο δήλωσε ότι έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 400 συλλόγους, πρωταθλήματα και διοργανώσεις για να αναπτύξει τρόπους βελτίωσης της απόδοσης των παικτών και των ομάδων, να μειώσει τους τραυματισμούς, να επιταχύνει την επιστροφή από τους τραυματισμούς.

Η παρακολούθηση θα κάνει χρήση μιας συνδεδεμένης συσκευής που μπορεί να ραφτεί στη φανέλα του παίκτη και να μεταδίδει ροή δεδομένων.

Together with @FIFAcom and other experts, we're excited to talk about how our innovative #sportstech will change the dynamic of the football experience for players, coaches, fans, and more! #KINEXONFOOTBALL ⚽️ pic.twitter.com/oNAAl35SMn

— KINEXON (@kinexon) May 5, 2021