Newsroom eleftherostypos.gr

Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Το χάος που προκάλεσαν οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» έφερε αναπόφευκτα την αναβολή του ντέρμπι με την Λίβερπουλ, με την επανάστασή τους κατά της διοίκησης να είναι το πρώτο θέμα στα αγγλικά μέσα ενημέρωσης.

Οι πρωτοφανείς εικόνες χάους στο «Ολντ Τράφορντ» έγιναν πρωτοσέλιδο στην Αγγλία καθώς δεν συμβαίνει συχνά, ειδικά στο νησί, να αναβάλλεται αγώνας-ντέρμπι επειδή εισέβαλαν πριν την έναρξη οπαδοί στο γήπεδο για να διαμαρτυρηθούν κατά των ιδιοκτητών.

Οι φανατικοί οπαδοί των κόκκινων διαβόλων κατέστησαν σαφές με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο πως είναι αποφασισμένοι να τραβήξουν στα άκρα το σχοινί για να οδηγήσουν την οικογένεια Γκλέιζερ στην απόφαση να αποχωρήσει.

OFFICIAL: Manchester United vs Liverpool has been postponed.

United fans broke into Old Trafford and stormed the field in a protest against the club’s ownership. pic.twitter.com/cQeWf3YOsj

— FOX Soccer (@FOXSoccer) May 2, 2021