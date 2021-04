Newsroom eleftherostypos.gr

Η Μπαρτσελόνα τα κατάφερε και ο Λίο Μέσι έχει σχεδόν πειστεί.

Την είδηση ότι ο Αργεντινός στράικερ απέχει μία ανάσα από το «ναι», μετέδωσε καταλανικός τηλεοπτικός σταθμός.

Ο καταλανικός τηλεοπτικός σταθμός «TV3» μετέδωσε το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης (28/4/2021) ότι ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα σχεδόν έχει πείσει τον Αργεντινό επιθετικό να ανανεώσει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μέσι θα υπογράψει νέο συμβόλαιο που θα διαρκέσει έως τον Ιούνιο του 2023.

Επιπλέον, ο Λίο αποδέχεται μεγάλη μείωση στις αποδοχές του, για να βοηθήσει τη Μπαρτσελόνα να ξεπεράσει την απώλεια εσόδων από τη πανδημία.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η πληροφορία, θα πρόκειται για μία μεγάλη ρελάνς του Λαπόρτα.

Πάντως, από την πλευρά του Μέσι, ο οποίος μένει ελεύθερος τον Ιούνιο δεν διαρρέει το παραμικρό για τις συζητήσεις με τους «μπλαουγκράνα».

