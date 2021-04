Τσιμίκας: Αποχαιρετά την Λίβερπουλ – Στενό πρέσινγκ από Τουρκία

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Κώστας Τσιμίκας δεν θα είναι στη Λίβερπουλ την επόμενη σεζόν. Σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ ο Έλληνας διεθνής μπακ θα είναι στη λίστα των παικτών που αναμένεται να αποχωρήσουν το προσεχές καλοκαίρι από το «Ανφιλντ». Η αποτυχημένη σεζόν των «κόκκινων» τόσο εντός, όσο και εκτός συνόρων εκτιμάται πως μπορεί να φέρει σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ εν όψει της επόμενης περιόδου… Όπως σχετικά σημειώνει η ιστοσελίδα «Thisanfield» ο Γιούργκεν Κλοπ σκέφτεται να βάλει 15 παίκτες στη λίστα αυτών που θέλει να παραχωρηθούν.

Tsimikas on Klopp:

“He is the best coach in the world and every day in training I am always learning.

Whatever he says to me, I have to listen and learn from it.” pic.twitter.com/f22XsyjiSU

— The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) January 30, 2021