Η 8η Απριλίου σίγουρα είναι η ημέρα του Αντουάν Γκριεζμάν. Όσο και αν φαίνεται απίστευτο ο Γάλλος σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα σήμερα έγινε πατέρας για τρίτη φορά , όπως ακριβώς συνέβη άλλες δύο φορές στις 8 Απριλίου.

Την πρώτη το 2016 και την δεύτερη το 2019.

Ο πανευτυχής πατέρας με ανάρτηση στο twitter μοιράστηκε την χαρά του με τους φίλους του πληροφορώντας τους πως η Άλμπα γεννήθηκε στις 8 Απριλίου στις 10 και 24 λεπτά το πρωί.

Καθώς λοιπόν το σύμπαν συνωμοτεί και ο Αντουάν Γκριεζμάν γίνεται πατέρας μόνο σαν σήμερα, σίγουρα είναι μία πρόκληση να στοιχηματίσει κανείς πότε θα αποκτήσει το τέταρτο παιδί του.

