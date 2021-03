Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς λίγο μετά τη νίκη του με 2-0 επί του Ιταλού Λορέντσο Σονέγκο και την πρόκρισή του στα προημιτελικά του Miami Open δήλωσε ικανοποιημένος για τον τρόπο παιχνιδιού του.

«Παίζω καλά, αισθάνομαι καλά και απολαμβάνω τις στιγμές στο κορτ. Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο παίζω και έχει μεγάλο αντίκτυπο όλη την εβδομάδα.

Είναι σημαντικό για μένα να επωφεληθώ από αυτό. Κάθε αντίπαλος είναι και μια ξεχωριστή πρόκληση για την οποία πρέπει να βρίσκω λύσεις. Είναι σημαντικό για μένα να παίζω τέτοια ματς».

A STUNNER from Stef 👍🏻 @steftsitsipas gets this forehand up and down in a hurry. #MiamiOpen pic.twitter.com/seH62QV5n1

Ο Ελληνας πρωταθλητής μίλησε για την αντίδραση του Σονέγκο στο δεύτερο σετ: «Περίμενα να ανεβάσει την απόδοσή του. Όταν χάνεις 1-0 αισθάνεσαι πως δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Σίγουρα ήταν ένας πιο δύσκολος αντίπαλος στο δεύτερο σετ από ότι ήταν στο πρώτο»

Movin' on in Miami 🌴@steftsitsipas reaches the last eight for the first time at @MiamiOpen, 6-2 7-6 over Lorenzo Sonego. pic.twitter.com/CNQ41OdF89

— Tennis TV (@TennisTV) March 31, 2021