Προκριματικά Μουντιάλ: Η Ιαπωνία διέλυσε την Μογγολία, ακόμα βάζει γκολ…. [βίντεο]

Οι Ιάπωνες δεν λυπήθηκαν καθόλου τη Μογγολία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 και έφτασαν στο τελικό 14-0 και μάλιστα εκτός έδρας.

Η πρωτοπόρος του 6ου γκρουπ στη ζώνη της Ασίας άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό με τον Τακούμι Μιναμίνο της Σαουθάμπτον ενώ το πρώτο ημίχρονο έληξε 5-0.

14 – Japan's 14-0 victory over Mongolia is their second-biggest win in history, only behind a 15-0 win over the Philippines in 1967. Historical. pic.twitter.com/8Kmh5P069t

— OptaJiro (@OptaJiro) March 30, 2021