Το Goal.com αποθεώνει τον Τζόλη: «Γιουνάιτεντ και Ντόρτμουντ πρέπει να δώσουν 20 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσουν» 

Ο Χρήστος Τζόλης αποτελεί «μήλον της Έριδος» για κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους .

Η ιστοσελίδα Goal.com αναφερόμενη στον Έλληνα διεθνή έγραψε:

«16 γκολ, 10 ασίστ, 17 εκατ. λίρες (20 εκατ ευρώ). Αυτό είναι το ποσό που θα πρέπει να πληρώσουν Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ή Ντόρτμουντ για να πάρουν τον Χρήστο Τζόλη, ύστερα από τη σεζόν καριέρας που διανύει ο 19χρονος εξτρέμ του ΠΑΟΚ».

⚽16 goals

🅰️10 assists

💰£17 million

That's how much Man Utd or Dortmund might have to pay to sign Christos Tzolis after the 19-year-old winger's breakout season at PAOK.

— Tom Maston (@TomMaston) March 30, 2021