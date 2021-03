Newsroom eleftherostypos.gr

Ο «καταιγιστικός» Στέφανος Τσιτσιπάς του τρίτου σετ, πήρε πανηγυρική πρόκριση για τους «16» του Miami Open. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε με 2-1 σετ του Κέι Νισικόρι και πλέον ετοιμάζεται για τον Ιταλό, Λορέντσο Σονέγκο, με φόντο τα προημιτελικά του τουρνουά.

Η δυναμική εκκίνηση του Τσιτσιπά τον βοήθησε να ξεφύγει γρήγορα με 3-0 και να κλείσει με άνεση το πρώτο σετ (6-3). Ωστόσο, στο δεύτερο ο 22χρονος δεν αξιοποίησε τα δικά του break points, πλήρωσε τα λάθη του και έδωσε… δικαιώματα στον Ιάπωνα, ο οποίος έκοψε πρώτος το… νήμα του τερματισμού με 6-3, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τα σετ.

Στο τρίτο, όμως, ο Τσιτσιπάς δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλό του, εξαργύρωσε το πέμπτο break point που δημιούργησε στο πρώτο service game του Νισικόρι και αφού του «έσπασε» το σερβίς έφτασε χωρίς άγχος στο 6-1.

Tscintillating 🔥@steftsitsipas responds to the Nishikori challenge and emerges with a 6-3 3-6 6-1 victory to reach the round of 16. #MiamiOpen pic.twitter.com/csmi00G4qG

— Tennis TV (@TennisTV) March 30, 2021