NBA: Τέταρτη σερί νίκη για τους Μπακς, ο Αντετοκούνμπο ξεπέρασε τον Τζαμπάρ [βίντεο & εικόνες]

Newsroom eleftherostypos.gr

Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σημειώνει το 25ο triple double της καριέρας του το Μιλγουόκι πέρασε από τη Ουάσινγκτον κερδίζοντας τους Ουίζαρντς με 133-122.

Αυτή ήταν η τέταρτη διαδοχική νίκη για τα «ελάφια» που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 25-14 και παραμένουν στην τρίτη θέση της Ανατολής, πίσω από Φιλαδέλφια (27-12) και Μπρούκλιν (27-13).

Ο «Giannis» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους (11/17 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6/6 βολές), 15 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 36 λεπτά συμμετοχής.

For the FIRST TIME in franchise history, Giannis has a dropped three consecutive triple-doubles!! pic.twitter.com/xGD8PEA3Cb

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 16, 2021