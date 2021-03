Newsroom eleftherostypos.gr

Το 70ο All Star Game θα πραγματοποιηθεί στην Ατλάντα και το State Farm Arena.

Μάλιστα η Ατλάντα θα φιλοξενήσει για τρίτη φορά All Star Game μετά το 1978 και το 2003

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τον οποίο επέλεξε πρώτο για την ομάδα του ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι ο μοναδικός Έλληνας που έχει πάρει μέρος σε All Star Game του ΝΒΑ.

Στην πέμπτη διαδοχική συμμετοχή του σε All Star Game (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) ο ‘Έλληνας παίκτης πήρε 4.459.276 ψήφους πίσω μόνο από Λεμπρόν Τζέιμς (5.922.554), Κέβιν Ντουράντ (5.567.106) και Στεφ Κάρι (5.481.033).

Στην πρώτη του συμμετοχή σε All Star Game (2016-17), ο Γιάννης έγινε ο νεότερος μη Αμερικανός μπασκετμπολίστας που αγωνίστηκε βασικός, ενώ ο απολογισμός του ήταν 30 πόντοι, 1 μπλοκ, 3 κλεψίματα, 1 ασίστ και 6 ριμπάουντ .

Οι 30 πόντοι που σημείωσε τον ανέδειξαν σε πρώτο σκόρερ της Ανατολής και πρώτο μη Αμερικανό που τελειώνει στην «παρθενική» του εμφάνιση με ρεκόρ παραγωγικότητας.

Στο πρώτο του All Star έγινε ο τρίτος παίκτης στην Ιστορία της διοργάνωσης, μετά τον Τομ Τσέιμπερς (All Star 1987, 34π.), που πιάνει 30άρα στην πρώτη του συμμετοχή σε All Star ως βασικός, πιάνοντας στη δεύτερη θέση τον ανεπανάληπτο Τζούλιους Έρβινγκ (All Star 1977, 30π.).

16 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ ήταν ο απολογισμός του στη δεύτερη συμμετοχή του σε All Star Game (2017-18), 38 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ και ένα κλέψιμο πέτυχε στη τρίτη συμμετοχή του (2018-19).

Ο απολογισμός του στην τέταρτη συμμετοχή (2019-20) ήταν 25 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 μπλοκ

Αρχηγοί των ομάδων θα είναι οι Λεμπρόν Τζέιμς και Κέβιν Ντουράντ που ήταν πρώτοι σε ψήφους σε Δύση και Ανατολή αντίστοιχα.

O τεχνικός των Γιούτα Τζαζ, Κουίν Σνάιντερ, θα είναι ο προπονητής της της ομάδας του Λεμπρόν ενώ την ομάδα του Κέβιν Ντουράντ θα κοουτσάρει ο Ντοκ Ρίβερς των Φιλαδέλφια Σίξερς,

Στο All Star Game του 2018 αρχηγοί των δύο ομάδων ήταν οι ΛεΜπρον Τζέιμς και Στέφεν Κάρι ενώ το 2019 και το 2020 αρχηγοί ήταν οι Λεμπρόν Τζέιμς και Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Τέλος για τέταρτη διαδοχική χρονιά, τα ρόστερ των δύο ομάδων προέκυψαν μέσω draft από τους δύο αρχηγούς, οι οποίοι επέλεξαν τους παίκτες τους, ανεξαρτήτως περιφέρειας.

