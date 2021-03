Ελαμπντελαουϊ για το πρόβλημα με την όρασή του: «Δουλεύω ξανά με την μπάλα, όμως έχω ακόμη πολύ δρόμο» [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Ομάρ Ελαμπντελαουϊ αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ταξιδέψει στις ΗΠΑ, προκειμένου να εξετασθεί από ειδικό οφθαλμίατρο, καθώς η όραση του από το ένα μάτι δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως.

O Νορβηγός δεξιός μπακ της Γαλατασαράϊ και πρώην άσος του Ολυμπιακού τραυματίστηκε σοβαρά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς από έκρηξη πυροτεχνήματος.

Ύστερα από από 19 ημέρες νοσηλείας, ο 29χρονος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης όπου νοσηλευόταν, ωστόσο τα προβλήματα στην όραση του παραμένουν.

Καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση με τη χρήση βλαστοκυττάρων, ο Ελαμπντελαουί θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να εξεταστεί και να συμβουλευτεί τον ειδικό οφθαλμίατρο.

I am feeling much better and everything is going in the right direction.

I am so happy that I am able to train and work with the ball again.

That being said it is still a long way ahead for me. I will do all in my power to get back stronger and better. pic.twitter.com/tIjDkqz9MD

— Omar Elabdellaoui (@OmarEla14) March 4, 2021