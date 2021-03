Ζλάταν: Οπαδός της Μίλαν τον πήγε με μηχανή στο Sanremo για να τραγουδήσει με τον Μιχαΐλοβιτς [βίντεο & εικόνες]

Newsroom eleftherostypos.gr

Η μηχανή ενός οπαδού της Μίλαν χρειάστηκε να επιστρατευτεί προκειμένου τελικά ο Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς να φτάσει εγκαίρως και να συμμετάσχει μαζί με τον φίλο του Σίνισα Μιχαϊλοβιτς, στο φεστιβάλ τραγουδιού Sanremo.

Παρά το γεγονός ότι είχε φύγει από το Μιλάνο νωρίς το απόγευμα, ο Σουηδός, μποτιλιαρίστηκε για ώρες στον αυτοκινητόδρομο (Α10), λόγω σύγκρουσης δύο φορτηγών που είχαν μπλοκάρει και τις δύο λωρίδες.

«Ανησυχούσαμε και ανακαλύψαμε ότι υπήρχε ένα ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο, που τον εμπόδισε», εξήγησε ο οικοδεσπότης του φεστιβάλ, Αμαντέους, όταν καλωσόρισε τον Ιμπραϊμοβιτς στη σκηνή του θεάτρου Ariston

«Μετά από 3 ώρες είπα στον οδηγό να με αφήσει να φύγω. Βρήκα έναν μοτοσυκλετιστή και του ζήτησα να με συνοδεύσει στο Sanremo , ευτυχώς ήταν οπαδός της Μίλαν», είπε ο Σουηδός, κάτι που επιβεβαιώθηκε από ένα βίντεο που προβλήθηκε στη μεγάλη οθόνη. «Έκανα 60 χιλιόμετρα μαζί του σε μια μοτοσικλέτα.»

Zlatan picked up a ride from a Milan fan on a motorcycle after being stuck in traffic going to Sanremo 😂 pic.twitter.com/bDpTBVv6IA

— Italian Football TV (@IFTVofficial) March 4, 2021