Ενώ ο Τάιγκερ Γουντς αναρρώνει στο Cedars-Sinai Medical Center μετά το χειρουργείο στα κάτω άκρα λόγω των πολλαπλών κατάγματα που υπέστη στο τροχαίο ατύχημα, το Σαββατοκύριακο διεξήχθη στο Μπράντεντον τηςηπατο WGC-Workday Championship.

Υπό κανονικές συνθήκες ο 45χρονος Αμερικανός πρωταθλητής του γκολφ θα βρισκόταν εκεί, γι’ αυτό πολλοί συναθλητές του, προκειμένου να του εκφράσουν τη συμπαράστασή τους αλλά και για να τον τιμήσουν ντύθηκαν… Γουντς

Ο Τάιγκερ συνήθιζε την τελευταία ημέρα σε κάθε τουρνουά γκολφ που συμμετείχε να φοράει κόκκινο μπλουζάκι και μαύρο σορτσάκι.

Έτσι αρκετοί κορυφαίοι γκόλφερ, όπως ο Rory Mcllroy, ο Justin Thomas και ο Jason Day, έκαναν την εμφάνισή τους ντυμένοι στα κόκκινα και μαύρα, ενώ το ίδιο έκαναν και πολλές αθλήτριες με επικεφαλής την Annika Sorenstam στην εκδήλωση Gainbridge LPGA στο Ορλάντο.

«Είναι δύσκολο να εξηγήσω πόσο συγκινητικό ήταν σήμερα όταν άνοιξα την τηλεόραση και είδα όλα τα κόκκινα μπλουζάκια. Προς κάθε παίκτη γκολφ και σε κάθε οπαδό, πραγματικά με βοηθάτε να περάσω αυτή τη δύσκολη στιγμή», απάντησε ο Γουντς.

It is hard to explain how touching today was when I turned on the tv and saw all the red shirts. To every golfer and every fan, you are truly helping me get through this tough time.

