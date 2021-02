Mexican league: Διαιτητής… απέκρουσε σίγουρο γκολ και έκανε ροντέο το ματς [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Ένα απίστευτό περιστατικό συνέβη στο ματς της Mexican league μεταξύ της Κρους Ασούλ με την Τολούκα, με αρνητικό πρωταγωνιστή τον διαιτητή του αγώνα.

Συγκεκριμένα στο 36′ και ενώ το σκορ στο 2-0 υπέρ της Κρους Ασούλ, οι παίκτες της γηπεδούχου βγήκαν ταχύτατα στην κόντρα και αφού είδαν αρχικά τη μπάλα να χτυπάει στο αριστερό δοκάρι, στη συνέχεια ήταν έτοιμοι να πανηγυρίσουν καθώς ο επιθετικός πλάσαρε στην ανυπεράσπιστη εστία.

Ο τερματοφύλακας της Τολούκα ήταν εξουδετερωμένος, όμως η μπάλα χτύπησε στον διαιτητή Όσκαρ Μασίας ο οποίος έτρεχε προς το τέρμα.

In Liga MX, Cruz Azul thought they had scored a third goal against Toluca … only for the referee to get in the way of a goalbound shot pic.twitter.com/QvczWLNuJj

— Guardian sport (@guardian_sport) February 22, 2021