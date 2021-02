Η πρώτη ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά: «Δεν ήταν γραφτό να γίνει σήμερα»

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να προκριθεί στον τελικό του Australian Open καθώς ο Ντανίλ Μεντβέντεφ επιβεβαιώνοντας την σπουδαία αγωνιστική του κατάσταση επικράτησε με 6-4, 6-2, 7-5

Ο Ρώσος πρωταθλητής, No 4 στην παγκόσμια κατάταξη, ο οποίος μετράει 20 σερί νίκες θα διεκδικήσει την Κυριακή το τρόπαιο στον τελικό κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο 22χρονος Έλληνας τενίστας στην πρώτη του ανάρτηση έγραψε: «Δεν ήταν γραφτό να γίνει σήμερα. Όλη την αγάπη και το σεβασμό μου στους θεατές, το αξίζουν».

It wasn't meant to be today. All my love and respect to the crowd, they deserve it.

🇦🇺👏🏼⚡️ https://t.co/wbdZWSJKIM

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) February 19, 2021