Europa League: Για σκορ πρόκρισης στους «16» ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αϊντχόφεν

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (19:55, Cosmote Sport 2HD) την Αϊντχόφεν στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια τους για τους «32» του Europa League.

Με τον βασικό του κεντρικό αμυντικό Ρούμπεν Σεμέδο εκτός και αμφίβολη την συμμετοχή του Γιάν Εμβιλά, ο οποίος μπήκε την ύστατη ώρα στην αποστολή της ομάδας , ο Πέδρο Μαρτίνς προσανατολίζεται σε ένα σχηματισμό 4-2-3-1, με τον Βαλμπουενά σε ρόλο επιτελικού μέσου πίσω από τον Ελ Αραμπί.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο Ολυμπιακός αναμένεται να ξεκινήσει τον αγώνα με τους:

Σα, Λαλά και Ρέαμπτσιουκ στα άκρα, Σωκράτη Παπασταθόπουλο και Μπα στο κέντρο της άμυνας και μπροστά τους τους Καμαρά και Μπουχαλάκη.

Στην επίθεσης ο Μπρούμα θα παίξει δεξιά και ο Γιώργος Μασούρας στο αριστερό άκρο με «δεκάρι» τον Βαλμπουενά και στην κορυφή τον Ελ Αραμπί

Την αποστολή απαρτίζουν οι εξής 22 παίκτες: Σα, Τζολάκης, Καραργύρης, Λαλά, Ντρέγκερ, Ανδρούτσος, Μπα, Παπασταθόπουλος, Χολέμπας, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Μασούρας, Σουρλής, Ραντζέλοβιτς, Βαλμπουενά, Βρουσάι, Μπρούμα, Φορτούνης, Χασάν, Ελ Αραμπί. Στην ευρωπαϊκή λίστα δεν είναι δηλωμένοι οι Κρίστινσον, Τιάγκο Σίλβα και Κάιπερς.

Τελευταία προπόνηση της ομάδας μας πριν το ματς με την Αϊντχόφεν! / Last training session ahead of our match vs @PSV !#Olympiacos #UEL #OLYPSV #Football #Training pic.twitter.com/2Oc5aza7RO

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) February 17, 2021