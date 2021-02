Στο μικροσκόπιο της Γιουνάιτεντ και της Ντόρτμουντ ο Χρήστος Τζόλης

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Χρήστος Τζόλης συγκαταλέγεται στους καλύτερους νέους και πολλά υποσχόμενους ευρωπαίους ποδοσφαιριστές.

Φέτος διανύει άλλη μία εξαιρετική σεζόν με τον ΠΑΟΚ έχοντας πετύχει 15 τέρματα έχοντας και 8 ασίστ, ενώ η αξία του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο υπολογίζεται στα 10 εκατ. ευρώ.

Ο 19χρονος επιθετικός έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών συλλόγων και σύμφωνα με την βρετανική ιστοσελίδα «teamtalk.com», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι μία από τις ομάδες που παρακολουθούν την εξέλιξή του, ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Man Utd are looking to snap up Europe's best young talent, with another top-rated talent now on their radar… 👀https://t.co/84LAEoDIwh

— TEAMtalk (@TEAMtalk) February 15, 2021