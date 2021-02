Αντετοκούνμπο: «Μου έχει λείψει να βλέπω την ελληνική σημαία στα εκτός έδρας παιχνίδια» [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Μετά την ήττα του Μιλγουόκι από την Οκλαχόμα Σίτι (114-109) ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποφάσισε να εκφράσει, μέσω του twitter, το πόσο του λείπει να βλέπει την ελληνική σημαία στα γήπεδα.

Η πανδημία του κορονοϊού επιτρέπει ελάχιστους φιλάθλους στα γήπεδα και ο Giannis δεν έχει συνηθίσει να αγωνίζεται εκτός έδρας χωρίς την υποστήριξη των Ελλήνων φιλάθλων.

Έτσι ανέβασε στα ελληνικά, το συγκεκριμένο post:

«Μου έχει λείψει να βλέπω την ελληνική σημαία στα εκτός παιχνίδια..»

The MVP notched his fourth triple-double of the season:

24 PTS | 17 REB | 10 AST | 3 BLK | 3 STL pic.twitter.com/5jqwjTJ48k

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 15, 2021